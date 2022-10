Kart-Nachwuchstalente kämpfen in Friedrichshafen um Pokale

Die besten Kart-Nachwuchstalente aus 17 ADAC Regionalclubs werden sich am kommenden Wochenende (8. und 9. Oktober) in Friedrichshafen messen. Beim ADAC Kartslalom Bundesendlauf auf dem Messegelände erfolgt die Titelvergabe in fünf Einzelklassen und der Mannschaftswertung.

Für den Kampf um Pokale sind rund 250 Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 18 Jahren teilnahmeberechtigt. Alle wurden von den ADAC Regionalclubs nominiert. Je ADAC Regionalclub und Altersklasse können beim Bundesendlauf drei Fahrerinnen und Fahrer an den Start gehen.

Anspruchsvoller Parcours

Auf dem Messegelände Friedrichshafen absolvieren die Mädchen und Jungen einen anspruchsvollen Parcours. Dabei gilt es, die Tore, Gassen und Kreisel sowohl schnell als auch fehlerfrei zu durchfahren. Um für Chancengleichheit zu sorgen, gehen die Kart-Nachwuchstalente mit einheitlichen Karts und Motoren in die Rennen.

2022 richtet der ADAC Württemberg den ADAC Kartslalom Bundesendlauf aus, unterstützt vom ADAC Ortsclub MSC Langnau. Insgesamt packen bei der zweitägigen Veranstaltung über 50 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer mit an.