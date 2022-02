Karrieretage „ZUtaten“ der Zeppelin Universität sind zurück

„ZUtaten“, so nennen sich die studentisch organisierten Workshop- und Karrieretage der Zeppelin Universität (ZU) in Friedrichshafen. Am Mittwoch, 16., und Donnerstag, 17. März, findet „ZUtaten“ bereits zum 12. Mal an der ZU statt. Zusammen kommen sollen rund 250 Studierende und 60 Vertretende innovativer und marktführender Unternehmen aus ganz Deutschland, heißt es in einer Medienmitteilung der ZU. Die Karrieretage sollen sowohl virtuell als auch vor Ort stattfinden.

Nach drei Jahren wird es wieder ausgewählte Angebote geben, die in Präsenz am ZF Campus der ZU laufen. Unter dem Motto „Spice Up Your Career“ liefert „ZUtaten“, wie die ZU weiter mitteilt, anregende Formate für jeden Geschmack, die helfen, den persönlichen Karriereweg zu formen. „Aus der Vielzahl der Optionen von Bewerbungsgesprächen über Unternehmensvorstellungen bis hin zu Workshops können Unternehmen und Studierende je nach ihren Vorstellungen ihre eigene Komposition, ein individualisiertes Menü, erstellen“, heißt es weiter.

Workshops, in denen Unternehmen ihre Problemstellungen und Strategien in professioneller und gleichwohl kreativer Atmosphäre mit einer Gruppe von Studierenden bearbeiten, bilden dabei das Herzstück von „ZUtaten“. Dort haben Studierende nicht nur die Gelegenheit, an interessanten Projekten mitzuwirken, sondern können darüber hinaus ein Unternehmen ihrer Wahl so gut kennenlernen, wie es nur selten möglich ist. Ziel der Unternehmenspräsentationen ist es, einen Gesamteindruck zu erhalten – ganz ohne langatmige Vorträge. Dabei können sich die Teilnehmenden über Projekte, Aufgaben und Erfolge der Unternehmen informieren und in kompakten Vorträgen einen Einblick in das unternehmerische Alltagsleben gewinnen.

Für diejenigen, die einen direkten Einstieg in die Arbeitswelt suchen, bietet „ZUtaten“ persönliche Bewerbungsgespräche an. Nach einer Bewerbung im Vorfeld haben die Studierenden die Chance, mit Unternehmensvertretenden in Kontakt zu kommen, um die eigenen Fähigkeiten und Visionen zu präsentieren. Sich kennenzulernen, gemeinsam Lösungsstrategien für aktuelle Problemstellungen zu erarbeiten und vielleicht in eine gemeinsame Zukunft zu starten: Durch anregende Gespräche in einem inspirierenden Umfeld möchte „ZUtaten“ hierfür eine Plattform bieten. 25 Unternehmen und Organisationen aus Wirtschaft, Kultur und Politik werden erwartet – von Unternehmen wie der ZF Friedrichshafen AG und der Zepplin GmbH bis zu Firmen wie PwC, Microsoft und Bertelsmann.