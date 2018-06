Jungen und Mädchen, die zielstrebig zum nächsten Termin eilen, eine Schülertraube vor einem Stand, an dem Auslandsaufenthalte vorgestellt werden und intensive Vieraugengespräche mit den Ausstellern über eine berufliche Zukunft in ihrem Betrieb: Bei der Vocatium-Messe informieren sich rund 3500 Schüler über ihre Berufs- und Studienmöglichkeiten.

Die Vocatium findet zum siebten Mal an zwei Tagen im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen statt. Am heutigen Mittwoch, 20. Juni, ist sie von 8.30 bis 14.45 Uhr geöffnet. Sie wird vom Institut für Talententwicklung (IfT) ausgerichtet. Auf der Messe informieren Vertreter von Unternehmen und Organisationen aus der Region über Berufe, Ausbildungen, Studiengänge oder auch über Auslandsaufenthalte. Das Besondere daran sei, dass die Schüler im Vorfeld der Messe Gespräche mit den Ausstellern vereinbaren und so Informationen aus erster Hand bekommen können, sagt Nora Netzer die Projektleiterin der Vocatium.

Im Vorfeld haben Mitarbeiter der IfT 64 Schulen vom Bodenseekreis, über Konstanz und sogar in Kempten besucht und die Schüler über die Messe und ihre Aussteller informiert. Eine Herausforderung sei es, so Netzer, die Schüler durch die Vielfalt der Berufswelt zu führen. Dazu gibt es ein 120-seitiges, in dem sich die Schüler ihre Wunschbetriebe aussuchen können.

Dieses Jahr ist zum ersten Mal eine Handwerkermeile im Eingangsbereich der Messe eingerichtet worden. „Handwerksberufe sind noch oft mit veralteten Klischees behaftet: Man verdient zu wenig und man macht sich die Hände schmutzig. Dies hat sich aber mittlerweile geändert“, sagt Dominik Maier von der Handwerkskammer Ulm. Handwerksbetriebe bieten mittlerweile Karrierechancen für junge Menschen, jedoch sei es wichtig den Schülern diese näherzubringen. Maier lobte das Konzept der Vocatium mit ihren fest terminierten Informationsgesprächen.

Ein Beispiel für diese Einblicke in eine mögliche Karriere ist der Stand von Zeppelin aus Friedrichshafen. Dort wurde ein sogenanntes Augmented-Reality-Gerät aufgebaut. In einem solchen Gerät wird die reale Welt mit digitalen Informationen und Grafiken überlagert. Die Schüler hatten so die Möglichkeit, einen ersten Einblick in den Arbeitsalltag des Konstruktionsmechanikers zu erhalten. Dafür setzen sich eine Schweißermaske auf, in der ein solches Display verbaut ist. Vor ihnen ist ein Aufbau mit zwei Plastikplatten, welche sich mit einem Blick durch das Display in zwei Metallplatten verwandelt. Diese sollen mit einer Art Schlauch, der mit Kabeln mit der Maske und dem Display verbunden ist, miteinander verschweißt werden. So können die Schüler das Schweißerhandwerk in der virtuellen Realität erleben.

Die Terminkalender für die Messegespräche seien voll, sagt Christina Bammert, die die Schüler beim Stand des Landkreises Konstanz berät: „Viele geben auch schon auf der Messe ihre Bewerbungsunterlagen ab und werden auch von uns zu Gesprächen eingeladen. Andere Schüler wollen sich aber auch nur allgemein von uns informieren lassen.“

Besonders beliebt seien, so die Projektleiterin Nora Netzer, Gespräche bei Behörden wie der Polizei. Vor allem Angebote über Auslandsjahre seien immer mehr auf der Messe vertreten und von den Schülern nachgefragt.