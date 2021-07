Karrierechancen im Handwerk sind besser denn je

Mit Blick auf den derzeitigen Ausbildungsmarkt warnt die Handwerkskammer Ulm in einer Pressemeldung weiterhin vor einem problematischen Ausbildungsjahr im regionalen Handwerk. Dabei bieten die Handwerksbetriebe zwischen Ostalb und Bodensee trotz anhaltender Krise Ausbildungsplätze an.

Darin liege eine große Chance – für die suchenden Betriebe und die an einer handwerklichen Ausbildung interessierten Jugendlichen gleichermaßen. Jede Ausbildungsstelle biete jungen Menschen die Möglichkeit auf persönliche Entwicklung und den Einstieg in einen erfolgreichen Berufsweg. „Mit dem Start ins Berufsleben beginnt für die Jugendlichen ein neuer wichtiger Lebensabschnitt. Eine berufliche Ausbildung ist für junge Menschen ein sicheres Fundament“, so Tobias Mehlich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm.

Derzeit sind im Gebiet der Handwerkskammer Ulm von der Ostalb bis zum Bodensee noch 557 Ausbildungsplätze offen. Die freien Lehrstellen verteilen sich wie folgt auf die Landkreise: 69 im Alb-Donau-Kreis, 84 im Landkreis Biberach, 56 im Bodenseekreis, 20 im Landkreis Heidenheim, 106 im Ostalbkreis, 179 im Landkreis Ravensburg und im Stadtkreis Ulm gibt es noch 50 freie Lehrstellen. Die Handwerksbetriebe im Kammergebiet können Jugendlichen noch nahezu jeden Ausbildungswunsch in jeder Region erfüllen. Junge Menschen können unkompliziert direkt auf die Ausbildungsbetriebe zugehen und nachfragen.

In der Pandemie haben Handwerksbetriebe gezeigt, dass sie krisensichere Arbeitsplätze bieten können. Die meisten Gewerke haben während der Corona-Hochphase weitgehend durchgearbeitet. Der Bedarf an Fachkräften ist jetzt hoch und wird weiter steigen. Auch deshalb investieren die regionalen Handwerksbetriebe in zukünftige Fachkräfte. Denn diese sind es, die die kommenden Kundenaufträge abarbeiten.

Gleichzeitig bleibt die Berufsorientierung der Jugendlichen herausfordernd. Angesichts geschlossener Schulen, fehlender Ausbildungsmessen und eingeschränkter Praktikumsmöglichkeiten fällt dem Handwerk der Kontakt zu den Jugendlichen auch 2021 schwer. Dadurch kann ein großer Schaden entstehen – nicht nur für Betriebe, die keinen Azubi finden, sondern vielmehr auch für die Jugendlichen, die durch Corona und den damit einhergehenden Einschränkungen den Einstieg in ihr Berufsleben zu verpassen drohen. Eltern sind bei der Berufswahl wichtige Ratgeber für die Jugendlichen.

Um Eltern in der Region Ostwürttemberg bei der Berufswahl ihrer Kinder noch besser zu unterstützen, lädt die Handwerkskammer Ulm am 14. Juli zur Online-Veranstaltung „Karriere mit Lehre“ ein. Sie richtet sich an Eltern von Jugendlichen vor dem Schulabschluss. Es gibt Informationen rund um die Themen duale Ausbildung, Karrieremöglichkeiten, Berufsorientierungsangebote sowie Praktika- und Lehrstellensuche. Die Beraterinnen und Berater der Handwerkskammer Ulm beantworten Fragen in einem begleitenden Chat. Im Anschluss an die Veranstaltung besteht zudem die Möglichkeit, die telefonische Ausbildungsberatung in Anspruch zu nehmen.

Weitere Informationen zur Veranstaltung „Karriere mit Lehre“ unter https://www.hwk-ulm.de/online-veranstaltung-karriere-mit-lehre/ und auf der Website www.ausbildung-ostwuerttemberg.de.