Karriere-Event „ZUtaten“ der Zeppelin-Universität erwartet rund 400 Teilnehmende

„ZUtaten – das Erfolgsrezept“, so nennen sich die studentisch organisierten Workshop- und Karrieretage der Zeppelin-Universität (ZU). Es steht in diesem Jahr unter dem Motto „Nie war mehr Anfang als jetzt“ und findet am Donnerstag und Freitag, 10. und 11. März, statt. ZUtaten wird erstmals virtuell ausgerichtet und wurde von einem 33-köpfigen studentischen Team ein Jahr lang vorbereitet. Es bringt laut ZU-Pressemitteilung rund 400 Studierende mit 60 Vertreterinnen und Vertretern innovativer und marktführender Unternehmen aus ganz Deutschland in der digitalen Welt zusammen.

Ob in diversen Unternehmensvorstellungen, im Workshop oder im persönlichen Gespräch: ZUtaten setzt auf einen Austausch auf Augenhöhe, fernab von der herkömmlichen Messeatmosphäre mit Infoständen und hektischem Smalltalk. So können sich die Studierenden einen Überblick verschaffen und gemeinsam mit einzelnen Unternehmen eine aktive Rolle bei der Lösung aktueller Herausforderungen der (Arbeits-)Welt einnehmen. Die Weite des Virtuellen bietet jedoch auch viel Platz für neue, noch nie dagewesene Programmpunkte, so die Ankündigung: spannende Zwischenformate, Impulse und Panels, aber auch Entspannung und freien Raum zur Begegnung.

Auch die 30 Unternehmen aus den thematischen Schwerpunkten der ZU – Wirtschaft, Kultur und Politik – können sich von kreativen und innovativen Ideen inspirieren lassen und haben in den Bewerbungsgesprächen gleichzeitig die Möglichkeit, die gemeinsame Arbeit auf längere Sicht hin fortzusetzen. Neben regional verwurzelten, etablierten Unternehmen wie die ZF Friedrichhafen AG, Zeppelin GmbH und Ravensburger AG finden sich auch Firmen wie Deloitte, AboutYou, Bertelsmann und das Museum Brandhorst in München. ZUtaten legt 2021 besonderen Wert auf Nachhaltigkeit und zahlt damit auch auf künftige Ziele der ZU wie das Erreichen der Klimaneutralität bis 2035 ein.