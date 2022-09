Karlsruhe ist noch zu stark für die Volley Youngstars

Beim amtierenden Meister Baden Volleys SSC Karlsruhe sind die Volley Youngstars mit einer 0:3 (18:25, 14:25, 24:26) in die neue Saison der 2. Volleyball-Bundesliga gestartet.

Eine erwartbare Niederlage – so schaffen die Karlsruher gerade Strukturen, um den Bundesliga-Aufstieg zu realisieren. Die Youngstars dagegen haben das mit Abstand jüngste Team, denn die meisten Spieler haben als Geburtsjahr 2005 im Pass stehen und sind somit also maximal 17 Jahre alt. Außerdem können die Häfler nach den vielen Kaderveränderungen im Sommer noch kaum eingespielt sein. Für den ersten Auftritt sah das dafür laut der Mitteilung des Bundesstützpunkts schon ganz ordentlich aus. „Es darf als Erfolg gewertet werden, dass die Spieler um den 19-jährigen Kapitän und ,Oldie’ gut gegen den amtierenden Meister mithalten konnten“, heißt es im Bericht der Youngstars. „Der erste Durchgang war bis 18:18 ausgeglichen und der dritte Satz wurde erst in der Verlängerung entschieden.“ Als beste Spieler am Samstag wurden der Häfler Patrick Eberhard und Jannik Brentel von den Baden Volleys ausgezeichnet.

Zufriedener Trainer

„Insgesamt hat die Mannschaft die erhoffte Leistung gebracht“, resümierte Youngstars-Trainer Adrian Pfleghar. „Wir müssen in den nächsten Wochen intensiv weiterarbeiten.“ Dann sollten sich seiner Ansicht nach auch die ersten Satzgewinne einstellen.