Karl-Olga-Haus hat neuen Leiter

Der neue Leiter des städtischen Altenpflegeheims Karl-Olga-Haus heißt Christof König. Wie sie Pressestelle der Stadt mitteilt, wurde er am 21. November 2022 vom Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung gewählt. Christof König folgt damit auf Thomas Burghoff. Am 1. April 2023 wird König sein neues Amt antreten.

Christof König wuchs in Kressbronn am Bodensee auf und studierte am Bildungszentrum der Bayrischen Wirtschaft in Lindau Sozialwirtschaft. Zuletzt war der 57-Jährige als Einrichtungsleiter der Seniorenbetreuung Altstadt Kempten der Protestantischen Spitalstiftung Kempten tätig. Hier war er für 94 vollstationäre und 14 teilstationäre Pflegeplätzen verantwortlich.

In seiner Zuständigkeit bei der Stadt Friedrichshafen liegt künftig die Leitung des Altenpflegeheims Karl-Olga-Haus mit 117 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für insgesamt 94 Pflegeplätze in drei Wohnbereichen.

„Ich freue mich auf meine neue Aufgabe im Karl-Olga-Haus der Stadt Friedrichshafen“, sagt König in der Mitteilung der Stadt. „Wichtig ist mir vor allem der wertschätzende und vertrauensvolle Umgang mit den Bewohnenden und ihren Angehörigen sowie die Vernetzung der Einrichtung mit dem Gemeinwesen.“