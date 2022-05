Karate-Dojo Fischbach möchte nach der Corona-Zwangspause wieder mehr Präsenz zeigen

Gespannt haben die zahlreich erschienenen Sportlerinnen und Sportler den Bericht des achtköpfigen Vorstandsteams bei der Jahreshauptversammlung des Karate-Dojo Fischbach verfolgt. Als amtierende Leiter der Karate-Abteilung des TSV Fischbach präsentierten Philippe Haug und sein Stellvertreter Jürgen Marquart einen Rückblick auf die Saison 2021. Wenngleich diese durch schwierige Trainingsbedingungen aufgrund der Corona-Einschränkungen beeinflusst wurde, fiel die Bilanz positiv aus. Ganz zur Freude der Fischbacher Karateka gab es nämlich den Trainingsstart in der neuen Sporthalle Fischbach, auf den sie sich seit mehr als zwei Jahren freuten.

Sportliche Highlights waren die beiden vom Verein für seine Mitglieder und Kampfsportler aus benachbarten Vereinen ausgerichteten Lehrgänge mit externen Spitzentrainern. Bereits zum achten Mal in Folge unterrichtete im Mai 2021 Christian Wedewardt aus Köln die Fischbacher Karateka in der Anwendung praxisrelevanter Karatetechniken zur effizienten Selbstverteidigung. Für den ganztägigen Kata-Spezial-Lehrgang im Oktober 2021 engagierte der Verein den zweifachen Shotokan-World-Cup Sieger und Vize-Europameister Philip Jüttner aus Wiesbaden.

Spezialtrainings mit namhaften Gästen

Neben ganztägigen Lehrgängen bieten die organisierten Spezialtrainings den Mitgliedern die Gelegenheit, Athleten und hochrangige Trainer des Deutschen Karate Verbandes live zu erleben. In der Saison 2021 waren sowohl der baden-württembergische Landestrainer Lazar Boskovic als auch die amtierende Europameisterin und mehrfache deutsche Meisterin Johanna Kneer vom KJC Ravensburg zu Gast.

Mit knapp 100 Mitgliedern zählt das seit 1975 aktive, traditionsreiche Karate-Dojo Fischbach zu den größeren Karatevereinen in Baden-Württemberg. Sportwart Roland Hangg betonte in seinem Bericht, dass die sportliche Bilanz angesichts der schwierigen Randbedingungen durchaus erfolgreich gewesen sei. Für die Saison 2022 hat sich das am 12. April auf der Jahreshauptversammlung neu gewählte Vorstandsteam um Abteilungsleiter Jürgen Marquart (für Philippe Haug) das Ziel gesetzt, neue Mitglieder sowohl im Erwachsenen- als auch im Kinder- und Jugendbereich zu gewinnen. Auch auf Wettkämpfen möchte das Karate-Dojo Fischbach nach der Corona-Zwangspause wieder mehr Präsenz zeigen.