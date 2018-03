Beim Pokalsieg der Volleyballer VfB Friedrichshafen vor ein paar Wochen hat Kapitän Simon Tischer ein paar Tränen verdrücken müssen. Den Grund dafür kannten zu dieser Zeit nur seine engsten Vertrauten. Simon Tischer hängt zum Ende der Saison seine Volleyballschuhe an den Nagel und fängt beim Zeppelin-Konzern an. Eine Zukunft beim VfB ist jedoch nicht ausgeschlossen.

Die Entscheidung hat Tischer schon vor ein paar Wochen getroffen. „Jetzt ist der Zeitpunkt, der sich richtig anfühlt“, sagte Tischer am Montag bei der offiziellen Verkündung seiner Entscheidung. „Es ging auch ein bisschen um die gemeinsame Lebensplanung.“

Ende April wird Tischer 36 Jahre alt. Gut 14 Jahre zuvor war der Nachwuchsspieler von Schwäbisch Gmünd über Fellbach und Mendig zum VfB gewechselt und gewann 2007 die Champions League mit den Häflern. Sein Weg führte ihn durch die Topligen Russlands, Griechenlands, der Türkei, Polens und Frankreichs, ehe der 210-fache Nationalspieler zum VfB Friedrichshafen zurückkehrte.

Viermal wurde Tischer deutscher Meister, holte sechsmal den Pokal und gewann zuletzt auch zweimal in Folge den Supercup. Zweimal war Tischer zudem Teil der deutschen Olympiamannschaft, spielte Welt- und Europameisterschaften. „Ich sehe das absolut als großes Privileg“, sagt er. "Ich habe in meiner Karriere unheimlich viele Ziele erreicht, mehr als ich mir erträumt habe."

Dem Bodensee wird der Familienvater treu bleiben. Ab Juni arbeitet Tischer für den Zeppelin-Konzern im Bereich „Finance and Controlling“. Erst als Praktikant im Rahmen seines Studiums des internationalen Managements, später möchte Tischer dort auch seine Bachelorarbeit schreiben. Ähnlich wie Max Günthör sucht er nach seiner Karriere den Weg weg vom Sport. „Das ist für mich eine große Herausforderung.“, sagt er. „Ich bin sehr gespannt, wie ich mich in dieser Aufgabe schlage.“

So ganz will Tischer den Sport aber nicht beiseite schieben. „Ich spüre da schon eine Verantwortung“, erzählt er. „Da wird es sicher Gespräche geben, wie ich weiter eine Rolle im Volleyballsport spielen kann“. Das „Naheliegende“, wie ihm in den vergangenen Tagen viele sagten, „Trainer zu werden“, ist für Tischer im Moment kein Thema. „Ich möchte mich nach der Saison auf mein Studium und die neuen Aufgaben fokussieren“. Jetzt stehen allerdings die Playoffs an und die Spiele in der Champions League. Und darauf werden wir uns mit aller Kraft konzentrieren.“