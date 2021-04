Kanzlerkandidatur: So positioniert sich die CDU am Bodensee

Wer wird Kanzlerkandidat von CDU/CSU für die Bundestagswahl am 26. September? Markus Söder oder doch Achim Laschet?

Im Wettbewerb um die Kanzlerkandidatur der Union äußern sich der Kreisverbandsvorsitzende und Bundestagskandidat Volker Mayer-Lay, der Vorsitzende der Stadtverbandes Friedrichshafen Manuel Plösser und der Bundestagsabgeordnete Lothar Riebsamen eindeutig Stellung.

„In den vergangenen Wochen haben so viele Parteimitglieder und Bürger wie selten zuvor das Gespräch mit mir gesucht, um mitzuteilen, dass sie Markus Söder für einen geeigneten Bewerber für die Kanzlerkandidatur der Union halten“, so Volker Mayer-Lay in einer Pressmitteilung. Demnach hätten die vergangenen Wochen diesbezüglich ein eindeutiges Bild ergeben.

Umfragen ergeben eindeutige Tendenz

Selbst bei Umfragen des Kreisvorsitzenden in sozialen Netzwerken, bei denen nicht nur CDU-Mitglieder sondern nach Angaben der CDU im Bodenseekreis auch mehrere hundert parteiunabhängige Bürger teilgenommen hätten, seien eindeutige Ergebnisse mit Präferenz von 80 Prozent bis 90 Prozent zu Gunsten von Söder zustande gekommen, der Führungsstärke ausstrahlt aber auch Wirtschaft, Klimaschutz und Innere Sicherheit zugleich bedienen könne.

„Es zeigt sich, dass die Breite der CDU nicht durch das Präsidium und den Bundesvorstand widerspiegelt wird“, sagt Mayer-Lay. Auch das eindeutige Stimmungsbild der Unionsfraktion im Bundestag dürfe bei der Entscheidung, wer die Union in den Wahlkampf führe, nicht unbeachtet bleiben. „Selbstverständlich ziehen wir auch mit einem Kanzlerkandidaten Armin Laschet in den Wahlkampf, der sich als starker Ministerpräsident in NRW bewährt hat und ebenso die notwendigen Fähigkeiten besitzt. Der Willen der Mitglieder und der Bevölkerung ist aber spürbar mehrheitlich ein anderer“, so Mayer-Lay abschließend.

Auch Plösser baut auf Söder

Manuel Plösser, der Vorsitzende des CDU-Stadtverbandes Friedrichshafen und stellvertretender CDU Fraktionsvorsitzender im Kreistag des Bodenseekreises, ist ähnlicher Meinung: „Es ist an der Zeit, dass die Basis wieder gehört wird und wichtige Personalentscheidungen auf eine breite Mitgliedermehrheit gestützt werden“, wird Plösser ziert. Seine Wahrnehmung sei dabei hinsichtlich der Präferenz, wer Kanzlerkandidat der Union wird, eindeutig. „Die Menschen trauen es insbesondere Markus Söder zu, das Land in diesen schwierigen Zeiten zu lenken. Das tue auch ich.“

Lothar Riebsamen, Bundestagsabgeordneter des Wahlkreises Bodensee angehört, drückt es so aus: „Wir streben einen politischen Generationswechsel an, nicht nur im Bodenseekreis sondern deutschlandweit. Und wir wollen Wahlen gewinnen. Wir haben mit Laschet und Söder zwei ausgezeichnete Kandidaten, aber spürbar geht die Mehrheitsmeinung auch in der CDU in Richtung Söder. Man sollte die Meinung der Basis auch erhören und nicht nur in Spitzengremien entscheiden“, sagt Riebsamen.