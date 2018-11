Am vergangenen Freitag hat Kanusport Friedrichshafen zur Einweihung des ersten Bauabschnitts der neuen Sportgerätebox auf dem Vereinsgelände am Seemooser Horn eingeladen. Vorstand Fritz Stemmer würdigte alle an Planung und Bau Beteiligten: „Es ist ein richtiges Schmuckstück entstanden. Neben der Stadt Friedrichshafen, dem VfB-Gesamtverein und dem Württembergischer Sportbund haben auch alle am Bau beteiligten Firmen zusammen mit großem persönlichen Engagement aus den Vereinsreihen zum erfolgreichen Abschluss des wichtigen Bauabschnitts beigetragen.“ In vielen Sonderarbeitseinsätzen über den ganzen Sommer hinweg haben die Mitglieder vom Kanusport Friedrichshafen laut Pressemitteilung mit Eigenleistungen von über 1000 Arbeitsstunden die Fertigstellung noch vor dem Wintereinbruch mit organisiert. Besonders eingebracht haben sich die langjährigen Mitglieder Werner und Helmut Schneider (Bauvorbereitung/Fundamente, Außenanlage und Pflasterarbeiten), Thomas Jeltsch (Malerarbeiten), August Schafmayer (Holzarbeiten), Andreas Maier und Markus Fritzenschaft (Elektroausstattung). Die Verpflegung während dieser intensiven Phasen hat Gabi Schneider übernommen. Fritz Stemmer und Architekt Alfons Rueß (Gesamtplanung) wurden bei der Vorstellung zusammen mit Sportkreis Präsidentin Evelin Leber und der VfB-Vertreterin Alexandra Moosherr auch selbst noch überrascht. Die Mitglieder haben zur Einweihung des Gebäudes eine „Fritz-Box“ daraus gemacht. Diese kreative Idee wurde im Anschluss beim Stehempfang mit allen Anwesenden ausgiebig diskutiert.