Kanusportler paddeln beim Round Table vorbei

Nach den monatelangen Einschränkungen haben sich die Mitglieder vom Kanusport Friedrichshafen nun zusammengeschlossen und am Seehasensamstag die Aktion des Round Table zugunsten des Beschützenden Hauses Bodensee unterstützt. Auf dem Stand-up-Board ging es Richtung Schlemmermarkt, wo die „Tabler“ auch in den nächsten zwei Wochen noch Brot und Wein für den guten Zweck verkaufen. Round Table mit seinen knapp 30 Mitgliedern sei mit der Idee dieser sozialen Aktion der ideale Partner für den Kanusport, schreiben die Wassersportler. Sie sprechen von einer „Win-Win-Charity“-Aktion, die das Drachenboot-Training und die neu gegründete Stand-up-Paddelgruppe kombiniert. Die schwierigen Trainingsbedingungen der letzten Monate seien dank des Sommerwetters vergessen und so hatten alle etwas von dieser sportlichen Ausfahrt. Die Kanusportler unterstützen nicht nur den guten Zweck für das Beschützende Haus Bodensee, sondern setzen auch in Vorfreude fürs nächste Jahr bereits einen wichtigen Akzent. Man freue sich bereits auf den nächsten Drachenbootcup und die Premiere des SUP-Rennens im nächsten Jahr anlässlich des Seehasenfestes. Foto: Kanusport FN