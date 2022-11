Kanusportler feiern erfolgreichen Saisonabschluss

Dass der Kanusport Friedrichshafen über mehrere erfolgreiche Surfskifahrer in den eigenen Reihen verfügt, wurde bereits bei der zweiten Bodensee-Challenge im Juli dieses Jahres bewiesen. Auch beim vierten und damit letztem Rennen der Bodensee-Challenge in Konstanz freute sich der Kanusport Friedrichshafen über Top-Platzierungen.

Der Start der Rennregatta erfolgte in der Bucht des Stadtgartens vor dem Frauenpfahl in Konstanz, führte am Yachthafen Kostanz und an der Bodensee-Therme vorbei bis zum Sportboothafen Staad. Dort musste gewendet werden, um auf der selben Strecke zurück die insgesamt elf Kilometer zu meistern. Die Führungsgruppe mit Tim Fiedler (TG München 44 Min 20 Sek), Thomas Zachert (KS Friedrichshafen 44:35) und Eberhard Joachim (KS Friedrichshafen 44:49) machten die ersten drei Platzierungen mit nur ein paar Sekunden Unterschied unter sich aus. Leon Hammes und Markus Geiselhardt (beide KS Friedrichshafen) freuten sich über die Plätze fünf und sieben. Peter Schneider mit Tobias Graf unterstrichen die beeindruckende Leistung des KS Friedrichshafen und kamen im Zweier-Surfski mit einer Zeit von nur 44:50 gemeinsam mit der Führungsgruppe der Einer-Surfski ins Ziel und freuten sich über den klaren Sieg im Zweier-Surfski vor Marcus Juhre mit Simone Juhre (Platz 2, Lindauer Kanusport, 47:27), Marius Maier mit Felix Schulz (Platz 3, KS Friedrichshafen, 48:13), Christian Hofmann mit Andreas Maier (Platz 4, KS Friedrichshafen 48:36) und Mike Hauser mit Marc Münst (Platz 6, KS Friedrichshafen, 54:29).

Die Bodensee-Challenge findet jedes Jahr an vier Standorten am Bodensee (Arbon, Kreuzlingen, Friedrichshafen und Konstanz) statt. In unterschiedlichen Bootsklassen, darunter Surski, Kajak, SUP und Outrigger, können sich Sportler aus der ganzen Bodenseeregion und darüber hinaus miteinander messen.