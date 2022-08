Kanusport Friedrichshafen verfügt über mehrere gute Surfski-Paddler

Auf dem Vereinsgelände am Seemooser Horn hat der Kanusport des VfB Friedrichshafen die zweite Bodensee-Challenge 2022 veranstaltet. Rund 62 Kanusportler, von Kindern und Jugendlichen bis zu den Erwachsenen, machten sich mit ihren Rennkajaks, Surfskis, Wanderkajaks und SUPs im vom Wind aufgewühlten Bodensee bereit.

Das Organisationsteam – angeführt von Thomas Zachert, Matthias Kauter und Peter Schneider – begrüßte zu der inzwischen etablierten Kanusportveranstaltung am Seemooser Horn unter anderem auch wieder Teilnehmer aus dem Raum Heidelberg, Karlsruhe, Saarlouis, Ingolstadt, Kreuzlingen, München und aus Thun (Schweiz).

Mia Kauter gewinnt Kids-Cup

Als Erstes starteten 20 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen neun und 15 Jahren im Kids-Cup. Für die Sportler des Kanusport Friedrichshafen gab es jeweils Siege. In der Einzelwertung erkämpfte sich Mia Kauter (KSF Friedrichshafen) den ersten Platz, Ellenor Hürtgen und David Deißler (beide Udine Saarlouis) belegten den zweiten und dritten Platz. Die Teamwertung ging an das Team von Emil Joachim, Lukas Stelzel, Max Gottschall (alle KSF Friedrichshafen), Lukas Simons und Lilli Simons (beide Udine Saarlouis).

Danach versammelten sich die Boote aller Altersklassen am Steg des Kanusport Friedrichshafen. Mittels Massenstart maßen sich insgesamt 42 Kanusportler auf einer zwei Kilometer kurzen Strecke, auf einer 7 Kilometer mittleren Distanz oder einer 12 Kilometer Langdistanz. Die Abteilung Kanusport Friedrichshafen im VfB Friedrichshafen war dabei stark vertreten und auch erfolgreich: Auf dem eigenen Gelände am Seemooser Horn holte sich Eberhard Joachim vom Kanusport Friedrichshafen mit einer Zeit von 52:58 Minuten den Sieg in der Disziplin Surfski auf der langen Distanz von 12 Kilometer. Neben Joachim erbrachte auch Thomas Zachert vom KSF Friedrichshafen eine überzeugende Leistung. Er verpasste mit einer Zeit von 54:26 Minuten hinter Tim Fiedler vom TSG MUC (54:17 Minuten) nur knapp Rang zwei. Die weiteren Platzierungen von Gerd Gottschall (Platz sechs), Markus Geiselhard (Platz sieben), Christian Schiff (Platz acht), Stefan Leben (Platz zehn) und Harald Digel (Platz 16) zeigen laut Mitteilung, dass Friedrichshafen über mehrere gute Surfski-Paddler in den eigenen Reihen verfügt.

Im Surfski-Zweier waren Valerie Klassen (KSF Friedrichshafen) auf der längsten Distanz mit Ellenor Hürtgen (Udine Saarlouis) vor Catrin und Andreas Maier (KSF Friedrichshafen) im Ziel. Auf der kurzen Distanz von 2 Kilometer gewann Ole Joachim (KSF Friedrichshafen). Auf der Mittelstrecke von 7 Kilometer erzielten Bengt Zachert und Jan Günther (beide KSF Friedrichshafen) hinter Johannes Franck (DLRG Salem) den zweiten und dritten Platz.

Die nächste Bodensee-Challenge findet am 29. Oktober in Konstanz statt.