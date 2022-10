Kanusport Friedrichshafen misst sich mit starker Konkurrenz

Bei zwei internationalen Regatten haben Teams vom Kanusport Friedrichshafen teilgenommen. Trotz großer Konkurrenz ist es den Häflern dabei gelungen, sich zu behaupten.

Zum 31. Mal hat im fränkischen Hof die internationale Regatta im Kanu-Sprint stattgefunden. Vereine aus ganz Deutschland sowie Ungarn, Tschechien, Schweiz und Österreich waren angereist, um sich auf verschiedenen Distanzen zu messen. Vom Kanusport im VfB Friedrichshafen (KSF) sind Martin Schubert, Niklas Böhme und Maik Schildhauer an den Start gegangen. Für den kurz zuvor erkrankten Jürgen Schüle ist Ersatzmann Lucas Guse vom Kanusport Jena eingesprungen.

Bei Dauerregen und nasskalten Temperaturen um sechs Grad Celsius ließen die Häfler souverän in der Staffel 4x K1 sowie im Prestigerennen K4 der Herren Leistungsklasse ihre Konkurrenz hinter sich und belegten jeweils den ersten Platz. Auch im K2 in der Herren Leistungsklasse hielt der Kanusport Friedrichshafen mit. Schubert und Schildhauer freuten sich über den dritten Platz, Böhme und Guse erreichten Rang fünf. Ebenfalls Fünfter wurden Schubert und Melanie Gebhardt im K2 in der Leistungsklasse Mixed.

Zufrieden mit der Resultaten

Ein packendes Finale gab es im K1 der Herren Leistungsklasse. Alle drei Kanusportler des VfB Friedrichshafen präsentierten sich absolut konkurrenzfähig und mussten sich dem ungarischen Leistungssportler Balazs Birkas (erster Platz) und dem deutschen U23-Nationalteamfahrer Noah Kothlow (zweiter Platz) nur knapp geschlagen geben. Schubert (dritter Platz), Schildhauer (vierter Platz) und Böhme (fünfter Platz) kamen direkt hinter ihnen ins Ziel. Auf Rang eins schaffte es Schildhauer im K1 in seiner Leistungsklasse. „Trotz den äußerst widrigen Wetterumständen sind die Kanusportler des VfB Friedrichshafen mit dem Verlauf und dem Medaillenregen sehr zufrieden. Nächstes Jahr ist es geplant, mit einer größeren Mannschaft anzutreten“, heißt es in der Mitteilung des Vereins.

Die Häfler meldeten zwei ihrer Sportler zudem bei der Ende September ausgetragenen 42. internationalen Kanuregatta in Rapperswil-Jona in der Schweiz an: Mit Schüle und Böhme war Friedrichshafen stark und erfolgreich vertreten. Bei kalten Temperaturen und viel Regen kamen die Häfler Gegner aus Deutschland, Italien und der Schweiz.

Beim K1 über die 100 Meter Sprint-Distanzen setzten sich Schüle und Böhme gegen über 30 Teilnehmer durch und erreichten das Finale. Durch das unruhige Wasser waren die Bedingungen im Finalrennen nicht optimal – der Start war dadurch erschwert. Böhme legte dennoch nahezu perfekt los. Er musste sich nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen aber knapp Florian Winkler (WSG Kleinheubach, Dritter im K1 200 Meter bei den deutschen Meisterschaften) und dem Schweizer Nationalmannschaftsfahrer Donat Donhauser (Kanuclub Rapperswil-Jona) geschlagen geben. Schüle erkämpfte sich nach einem durchwachsenen Start den fünften Platz.

Schweizer erweist sich als zu stark

Die Rennbedingungen im K1 über die 200 Meter Sprint-Distanz waren deutlich besser. Erneut war Winkler allerdings besser als die beiden Häfler Kanusportler. Böhme (Platz zwei) und Schüle (Platz drei) mussten sich mit den Plätzen hinter dem Sportler Kleinheubachs zufriedengeben.

Im K2 auf der Distanz von 200 Metern war das Rennen von Böhme mit Schüle nicht optimal und sie erreichten in einem knappen Rennen den vierten Platz.

Im K1 auf der 500-Meter-Distanz sorgte Schüle für eine weitere Medaille. Hinter Donhauser freute er sich nach einem guten Rennen über den zweiten Rang.

Über 500 Meter sicherten sich Böhme und Schüle im K2 dank eines starken Endspurts den dritten Platz hinter den Kanuten vom KC Rapperswil-Jona (Schweiz) und SC Lecco (Italien).