Kanusport Friedrichshafen bei deutscher Meisterschaft erfolgreich

Der Kanusport Friedrichshafen hat bei der deutschen Drachenboot-Meisterschaft in Oberschleißheim geglänzt. Nahe München bildeten 24 Häfler Paddler zusammen mit den Neckardrachen aus Heilbronn eine Renngemeinschaft und gewannen 16 Gold- und jeweils elf Silber- und Bronzemedaillen. Gefahren wurden hierbei Distanzen von 2000, 500 und 200 Metern.

Durch die große Anzahl der Sportler konnte laut Mitteilung in jeder Altersklasse ein Boot an den Start gehen. Auch die Wetterbedingungen hielten die Renngemeinschaft in Oberschleißheim nicht von Höchstleistungen ab, dabei war das Beast Boat aus Magdeburg der größte Konkurrent.

Das Ende der Rennsaison

Über die gesamte Regatta und alle Altersklassen hinweg waren die Sportler aus Friedrichshafen und Heilbronn sehr erfolgreich. Das beweist die hohe Anzahl an Medaillen. Die deutsche Meisterschaft Mitte September war die Qualifikation die European Club Crew Championship im Jahr 2023 in Ravenna (Italien) und ebenso das offizielle Ende der Rennsaison 2022.

Nach einem Langstreckenrennen im Oktober starten die Kanuten ins Wintertraining. „Hierbei gilt es, die Fitness zu steigern und Kraft aufzubauen, um wieder gestärkt in die nächste Saison zu starten“, heißt es in der Mitteilung vom Kanusport Friedrichshafen.