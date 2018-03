Die beiden aktiven Mannschaften der TSG Ailingen und die Seesterne des TV Kressbronn haben am Wochenende Siege eingefahren. Während die Ailinger Frauen und die TVK-Handballerinnen in der Bezirksliga mächtig zittern mussten, hatten die TSG-Männer in der Kreisliga vergleichsweise leichtes Spiel. Die Handballpartien im Überblick:

TSG Ailingen - TSF Ludwigsfeld 25:24 (17:13): Dank einer richtig guten Anfangsphase haben die Ailinger Handballerinnen beide Zähler gegen Ludwigsfeld behalten. Insbesondere das Angriffspiel erzielte die von Trainer Richard Darga erwünschte Wirkung, sodass der Handball-Bezirksligist vom See in der 19. Minute mit 12:4 vorne lag. Bis zur Halbzeit holten die TSF-Damen auf, weil die TSG mitunter zu locker und sorglos agierte. Doch damit nicht genug, denn Ludwigsfeld lag in der 47. Minute plötzlich mit 22:20 vorne.

Allerdings hatten die Gastgeberinnen auch dank der Fans ihr Pulver noch nicht verschossen und kamen zurück – und wie. In der Schlussminute sorgte Katharina Kramer für den 25:24-Endstand aus Ailinger Sicht. Darüber hinaus wusste Lisa Divy von der Siebenmeterlinie zu überzeugen (sieben Treffer). „Ich weiß nicht, was nach diesem Beginn plötzlich mit und in der Mannschaft passiert ist“, betonte Richard Darga. Dieser nächste Heimsieg lässt die TSG auf Platz drei klettern.

TSG Ailingen: Nicole Kramer, Bourdais (Tor); Divy (8/7), Kebach (6), Höhn (4/2), Katharina Kramer (4), Mitsching (1), Meschenmoser (1), Knoblauch (1), Katzenmaier, Künstler, Jäger, Haake.

HSG Lonsee-Amstetten - TV Kressbronn 18:19 (10:11): Auch der Ailinger Ligakonkurrent aus Kressbronn musste um seine Punkte in der Handball-Bezirksliga der Frauen mächtig zittern. Dabei setzte die junge Mannschaft, die von Spielertrainerin Stefanie Raaf angeführt wurde, bei der HSG Lonsee-Amstetten die Anweisungen ordentlich um. Dennoch schaffte es keines der beiden Teams, sich vorentscheidend abzusetzen, weil man sich hüben wie drüben technische Fehler und Ballverluste erlaubte. Erst als Lisa Steiner in der 47. Minute zum 17:14 für die Gäste traf, machte sich im Kressbronner Lager vorsichtiger Optimismus breit. Doch die HSG antwortete prompt und glich mit zwei Siebenmetern in Folge zum 18:18 aus (57.). Für den Schlusspunkt zum 19:18-Endstand aus TVK-Sicht sorgte Steffi Raaf per Strafwurf. „Wir haben kämpferisch und taktisch ein geniales Spiel gemacht. Insbesondere die Abwehrarbeit hat richtig gut funktioniert“, betonte Raaf.

TV Kressbronn: Fricker, Rönsch (Tor); Raaf (8/2), Messner (5/1), Ullrich (2), Beck (2), Spindler (1), Steiner (1), Cilek, Stefanac, Hanser, Bentele, Stubanus.

TSG Ailingen - TG Bad Waldsee 38:17 (15:7): Über 60 Minuten die bessere und effektivere Mannschaft sind die Ailinger Herren in der Kreisliga gegen Bad Waldsee gewesen. In der 17. Minute lagen die Hausherren bereits mit 7:2 vorne und bauten ihren Vorsprung aus. Alle Feldspieler im TSG-Trikot trugen sich am Ende in die Torschützenliste ein. Darüber hinaus feierte der Ex-Klufterner Tobias Holzner ein ordentliches Debüt für Ailingen, das mit diesem Kantersieg nun in die nächste etwas unfreiwillige Pause geht. „Ich bin mit der Leistung der Mannschaft sehr zufrieden. Es wurden alle Vorgaben umgesetzt“, sagte Coach Peter Rossi.

TSG Ailingen : Höhn, Holzner (Tor); Kuttler (10), Back (6/3), Bauer (4), Olpp (4), Ficht (3), Nico Wallkum (3), Mayer (3), Freise (1), Bucher (1), Felbinger (1), Kevin Wallkum (1), Martin (1).