Kandidaten der SPD für die Kommunalwahl stehen fest

Die SPD hat darum gestritten, diskutiert und schließlich die Listen für die Kommunalwahl am 26. Mai zusammengestellt. Seit Freitag haben die Sozialdemokraten eine Kandidatenliste für den Gemeinderat, auf der auf den ersten zehn Plätzen fünf Frauen stehen. Neue Namen und Gesichter hat der Ortsverein benannt.

Und die Debatte darum war nicht zimperlich. Für den Vorsitzenden des Ortsvereins, Werner Nuber, ist die Liste bestückt mit Kandidaten, „die etwas zu sagen haben und in der Gesellschaft verankert sind“. Es sei früh absehbar gewesen, dass diese Liste sich füllen werde. Aus allen Gesellschaftsbereichen, Berufsfeldern und Altersklassen seien dort Kandidaten vertreten. Das drücke Erneuerung aus. Doch um Erneuerung ging es auch bei der Besetzung des ein oder anderen Listenplatzes.

Streitgespräche

Zunächst stellte Bernd Kypers die Wahlleitung durch Norbert Zeller, Chef der Kreistagsfraktion, in Frage: „Ich habe Norbert Zeller nur als den große Widersacher für CDU-Müller erlebt, ansonsten ist er mir nicht positiv aufgefallen.“ Überstimmt wurde Bernd Kypers trotzdem, Zeller leitete die Nominierung.

Zu deren Beginn ergriff Rotraut Binder das Wort: „Wir haben seit 40 Jahren immer wieder die selben Kandidaten auf der Liste. Die jetzige Fraktion ist eine Altherren- und Rentnerfraktion – so wollen wir nicht weitermachen.“ Sie wollte das als Appell verstanden wissen. Jürgen Meyer appellierte auch, allerdings gemäßigter: „Ich will Engagement. Wir haben eine gute Mischung, letztlich liegt es am Wähler, wer dann in die Fraktion kommt.“ An die Adresse der Fraktion, die derzeit im Gemeinderat arbeitet, wollte Meyer von den jetzigen Kandidaten wissen, wie sie die Arbeit im Ortsverein sehen würden: „Ich sehe hier Fraktionsmitglieder, die ich in den vergangenen zwölf Jahren vielleicht dreimal im Ortsverein gesehen habe.“

Als es um Platz neun der Liste ging, bekannte Heinz Tautkus: „Ich bin der Böse.“ Bernd Kypers hatte Tautkus vorgeworfen, er habe bei der Debatte um die Bebauung Hägleweg nur die Interessen der Investoren, nicht die der Anlieger im Kopf gehabt. Tautkust dazu: „Mir geht es um die Sache, den Wohnungsbau, nicht um Einzelinteressen.“ Tautkus bekam Hilfe. Dieter Stauber, heute Bürgermeister, früher Fraktionsvorsitzender der SPD, meinte: „Heinz Tautkus ist einer der erfahrensten Ratsmitglieder, die wir haben.“ Für Norbert Zeller gehörten inhaltliche Debatten in die Mitgliederversammlung, nicht in die Nominierungsversammlung, und Luca Baumann, stellvertretender Ortsvereinsvorsitzender, appellierte an die Versammlung, jetzt nicht jung gegen alt auszuspielen: „Wir brauchen auch erfahrene Mitglieder in der Fraktion.“

Drei Stunden später stand die Liste mit 40 Nominierten, die von Werner Nuber angeführt wird. Deutlich mehr Frauen als bislang sind darunter, vor allem auf den vorderen Plätzen. Auch junge Kandidaten haben sich gefunden, teils Studenten, die nach Friedrichshafen gekommen sind, sich schon vorher bei den Jusos engagiert hatten, teils aber auch Häfler, die in der Stadt groß geworden sind und hier aktiv werden wollen. Und auch die erfahrenen Räte stehen auf der Liste.

Nach dieser legte die Versammlung noch die Liste für den Kreistag fest. Ailingens Ortschaftsratsliste stand bereits, die Ortschaftsräte Klufterns werden noch nominiert werden. Geplant ist das in einer Versammlung im Februar.

Die Kandidaten der Listen in der Reihenfolge ihrer Plätze

Für den Gemeinderat Friedrichshafen kandidieren für die SPD:

Werner Nuber, Gabriele Pferd, Wolfgang Sigg, Jasmina Brancazio, Matthias Eckmann, Daniela Gubalke, Bernd Caesar, Monika Martin, Heinz Tautkus, Insa Knickrehm, Rudi Krafcsik, Karl-Heinz Mommertz, Peter Mohr, Luca Baumann, Peter Lutat, Swetlana Reinbold, Ulrich Bernard, Kirsten Lichtinger, David Riedl, Bülent Sari, Christoph Gresch, Stefanie Metzke, Kamil Balikavlayan, Annelie Müller-Franken, Michael Kübler, Alexandra Braig, Detlef Luf, Lisa Tewolde, Nuri Saltik, Jürgen Meyer, Valentin Glöckler, Gabi von Kienlin, Ingo Droste, Jonas Zeller, Matthias Leber ,Carola Fischerkeller, Jonas Prüssing, Tarek Stucki, Jürgen Kessler und Ulrich Gresch.

Ersatzkandidaten für den Gemeinderat sind Andrea Balikavlayan, Werner Leber, Gretel Schwaderer und Heinz Wunderwald.

Kandidaten für den Ortschaftsrat AIlingen sind:

Gabriele Pferd, Peter Lutat, Heinz Tautkus, Peter Mohr, Stefanie Metzke, Manuel Mauch, Alexandra Braig, Christian Mohr, Brigitte Brandenburg und Ulrich Gresch.

Der Ortschaftsrat Kluftern nominiert erst im Februar.

Für den Kreistag kandidieren:

Norbert Zeller, Dieter Stauber, Jasmina Brancazio, Wolfgang Sigg, Bernd Caesar, Kirsten Lichtinger, Ulrich Gresch, Ulrich Bernard,Daniela Gubalke, Kai Nopper, Christoph Gresch, Swetlana Reinbold, Rudi Krafcsik, Luca Baumann, Monika Martin, Matthias Eckmann, Werner Leber, Insa Knickrehm, David Riedl, Jürgen Meyer, Gabi Pferd und Werner Nuber.

Ersatzkandidaten sind Nuri Saltik, Detlef Luf, Jürgen Kessler und Annelie Müller-Franken.