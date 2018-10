Zu einem Brandalarm musste die Freiwillige Feuerwehr am Donnerstag gegen 12.30 Uhr in die Lindauer Straße ausrücken. Wie sich herausstellte, hatten Bewohner eines Hauses ein Feuer in ihrem Ofen angezündet, wobei das Rohr zum Kamin verrutschte. Dadurch gelangte der Rauch in die Wohnung und wurde von einem Zeugen wahrgenommen, welcher die Feuerwehr alarmierte. Es kam bei dem Vorfall keine Person zu Schaden, teilt die Polizei mit.