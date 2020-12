Feuerwehr und Polizei sind am zweiten Weihnachtsfeiertag gegen 14 Uhr zu einem Brand in einem Haus in der Ailinger Hauptstraße ausgerückt. Wie die Polizei berichtet, wurde vor Ort festgestellt, dass es sich um einen Kaminbrand handelte und kein Gebäudeschaden entstand. Verletzt wurde niemand. Ein Schornsteinfeger überwachte in der Folge das Ausbrennen des Kamins.