Die Stadt bestätigt, dass es Anfang November erhebliche Ruhestörungen, Verschmutzungen und Vandalismus auf dem Schulhof der Gemeinschaftsschule Schreienesch und der Sprachheilschule gab. Die CDU will deswegen Kameras auf den Schulhöfen der Häfler Schulen anbringen lassen und hat einen entsprechenden Antrag für die Haushaltsberatungen gestellt.

Die Verwaltung will dazu im Frühjahr ein Konzept vorlegen. Vandalismus und Verschmutzungen sind nach Angaben der Verwaltung aber nicht nur an den genannten Schulen ein Problem. Aus diesem Grund wurde die Problematik auch im Rahmen einer Schulleiterbesprechung Ende des vergangenen Jahres diskutiert.

Ein Schild für die rechtliche Grundlage

Zwischenzeitlich wurde auf dem Schulhof der Gemeinschaftsschule Schreienesch ein Hinweisschild aufgestellt, um der Polizei, den Hausmeistern und den Rektoren eine entsprechende Handhabe und rechtliche Grundlage zu geben. Ebenso ist ein Streetworker hier im Einsatz und es gab und gibt Abstimmungsgespräche mit dem Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt sowie mit der Polizei.

Neue Schulhofsatzung in Arbeit

Parallel dazu wurde seitens der Verwaltung begonnen, eine für alle Schulen in Friedrichshafen geltende Schulhofsatzung zu erstellen. Der Entwurf soll in einer der kommenden Sitzungen dem Gemeinderat präsentiert werden. „Als Kurzfristmaßnahme wurde aufgrund des Vorfalls an der Schreieneschule zudem ein Sicherheitsdienst beauftragt, welcher die Schulhöfe nun nachts und schwerpunktmäßig am Wochenende kontrolliert und Personen gegebenfalls vom Schulgelände verweist“, schreibt die Stadtverwaltung.

Betrieb außerhalb der Schulzeit

An der Sprachheilschule seien Bewegungsmelder, Überwachungskameras und Beleuchtung installiert worden. Die öffentlichen Wegeflächen seien von der Kameraausrichtung nicht erfasst. Die Betriebszeiten lägen außerhalb der Schulzeit.