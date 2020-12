Kalender-Erlös geht an „Häfler helfen“

Einen besonderen Achtsamkeits- und Musik-Adventskalender hat sich die Häfler Yogalehrerin Sandra Schweizer in diesem Jahr überlegt. „Entspannen und Gutes tun“ ist das Motto für die 24 Türchen, die auf ihrer Homepage www.sandra-schweizer.de zu finden sind. Dahinter verbergen sich kurze Videos mit entspannenden Mantren, Musik und Anregungen für Körperübungen zur Achtsamkeit. Der Kalender solle einfach dafür da sein, einen Ruhepol im Alltag zu schaffen, heißt es in einer Mitteilung Schweizers. Das Angebot ist kostenlos, doch gebe es auf der Homepage die Möglichkeit, als Dankeschön an „Häfler helfen“ zu spenden. Der Erlös gehe zu 100 Prozent an die Hilfsaktion, versichert die Physiotherapeutin, die außerdem Yoga-Lehrerin und Kinesiologin ist und eine Praxis in der Riedleparkstraße führt. Mehrfach hat sie Benefiz-Yogastunden für „Häfler helfen“ veranstaltet, und da es diese Option derzeit nicht gebe, sie aber dennoch helfen wolle, wurde sie kreativ und schuf den Achtsamkeitskalender.