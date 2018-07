Die Familienbeauftragte der Stadt, Claudia Kalbitz-Paulus, ist tot. Sie starb am Pfingstmontag im Alter von 44 Jahren. Die Trauerfeier ist am Freitag, 28. Mai, um 15 Uhr, auf dem städtischen Friedhof, die Urnenbeisetzung in aller Stille im Friedwald geplant.

„Kindergeschrei ist Zukunftsmusik“ -- das war laut Nachruf der Stadt der Leitspruch der städtischen Familienbeauftragten. Mit Bestürzung haben Oberbürgermeister Andreas Brand und die Mitarbeiter der Stadtverwaltung die Nachricht vom plötzlichen Tod ihrer beliebten Kollegin aufgenommen. 1992 hatte Claudia Kalbitz-Paulus in der Kinder- und Jugendarbeit begonnen. Mit viel Elan und Begeisterung leitete sie die Abteilung, bevor sie 2007 Familienbeauftragte der Stadt wurde. Sie ging mit ihrer offenen Art auf die Menschen zu und verstand es, sie zu begeistern, heißt es weiter im Nachruf. Ziel ihrer Arbeit war es, durch mehr Kinder und Familien mehr Lebensqualität in die Stadt zu bringen. Ein Schwerpunkt sei es gewesen, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu stärken. Eines ihrer ersten Projekte war der Familienwegweiser, in dem sich Eltern einen Überblick über Angebote und Einrichtungen verschaffen konnten. Sie setzte sich auch dafür ein, dass die Angebote für Telearbeitsplätze und Betriebskindergärten vorangebracht wurden.