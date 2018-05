Kai Krause wird zweiter stellvertretender Zunftmeister

Auf der Jahreshauptversammlung der Narrenzunft Seegockel standen neben dem Rückblick auf das vergangenen Jahr, Satzungsänderungen und Neuwahlen an. Zunftmeister Oli Venus und Kassierer Dominik Haller sind in ihren Ämtern bestätigt worden. Die Aufgaben des zweiten stellvertretenden Zunftmeisters Bernd „Faxe“ Huckle übernimmt ab sofort Kai Krause.

Es war ein langer Abend, was nicht nur dem ausführlichen Rückblick des Zunftmeisters geschuldet war, sondern auch den Satzungsänderungen. Oli Venus blickte auf ein ereignisreiches Jahr zurück – dessen Highlight selbstverständlich die Fasnet war – aber das auch mit weniger schönen Nachrichten versehen war.

Am 8. Juli vergangenen Jahres stand der Keller der Gockelwerkstatt nach einem Starkregen unter Wasser. Da die Maskengruppe der Hafennarren zufällig an diesem Tag ihr Sommerfest feierten, wurden die Sturzflut schnell entdeckt und kurzfristig zahlreiche Helfer mobilisiert, so dass „innerhalb von sechs Stunden der komplette Keller ausgeräumt war“ und weiterer Schaden vermieden werden konnte, lobt der Zunftmeister das Engagement der Vereinsmitglieder. Das soll mit einem Helferfest am diesjährigen 8. Juli belohnt werden. Erstmalig haben die Narren die Seehasenfestbewirtung organisiert, vorbereitet und während der fünf Tage des Seehasenfestes die Seehasen-Wurst verkauft.

Auch hier galt der Dank an die Helfer, die teilweise bis in die frühen Morgenstunden geholfen haben. Die Da auch in diesem Jahr die Seehasenwurst vom Narrenverein verkauft wird und sich auch sonst Gelegenheiten ergeben, hat die Zunft einen Grillwagen angeschafft.

Aktionen außerhalb der Fasnet

Dazu bewirten und beaufsichtigen Mitglieder des Vereins die Spielewiese des Seehasenfestes. Den Nachtflohmarkt wird geben, allerdings mit der Änderung, dass dieser am letzten Freitag und Samstag der Sommerferien vom 7. September auf dem 8. September stattfinden wird und nicht wie bisher am zweiten Septemberwochenende. Das Beiprogramm mit Musik der Hupaqüaler und dem Frühschoppen am Samstagvormittag soll beibehalten werden. „Außerdem scheint sich herumgesprochen zu haben, dass wir leckere Grillsteaks verkaufen, denn die waren vergangenes Jahr bereits Freitagnacht ausverkauft“, so Oli Venus. Im Seehasenspielmannszug, der ebenfalls dem Verein angehört, habe es als Ansprechpartner für interne und externe Kommunikation einen Wechsel gegeben. Peter Sikora senior hat seine Aufgaben an Stefan Richter weitergegeben.

Bei den Wahlen wurden sowohl Zunftmeister Oli Venus als auch Kassierer Dominik Haller in ihren Ämtern bestätigt. In der zuvor von der Versammlung geänderten Satzung war unter anderem beschlossen worden, dass ein Gruppenführer – gleich welcher der Zunft angehörigen Gruppe – nicht gleichzeitig eine Position im Zunftvorstand besetzen sollte. Da Bernd Huckle bei den Buchhornhexen das Amt des Hexenmeisters übernommen hat, schied er somit aus dem Zunftvorstand und übergab das Amt des zweiten stellvertretenden Zunftmeisters an Kai Krause.