Kabeldieb auf frischer Tat erwischt

Ein 63-Jähriger hat am Sonntag gegen 14.30 Uhr versucht, zahlreiche Kabel von Elektrogeräten von einem Firmengelände in der Allmannsweilerstraße zu stehlen. Nachdem der Alarm am Gebäude ausgelöst hatte, entdeckten die Polizeibeamten den Tatverdächtigen, als er dabei war, das Gelände mit seinem Wagen zu verlassen.

Bei der Kontrolle fanden die Beamten im Auto des Mannes neben diversen abgetrennten Netzsteckern und Kabeln, die augenscheinlich von den im Außenbereich gelagerten Elektrogroßgeräten stammten, auch entsprechendes Werkzeug.

Der entstandene Sachschaden kann laut Polizei bislang noch nicht beziffert werden. Gegen den 63-Jährigen wird nun wegen Diebstahls ermittelt.