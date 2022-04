Kabarett über Politiker, Prominenz und den eigenen Opa

Der Kulturverein Caserne präsentiert am Freitag, 29. April, um 20 Uhr im Theater Atrium den Kabarettisten René Sydow mit seinem Programm „Heimsuchung“. Darin feuert Sydow ein Feuerwerk der Boshaftigkeit gegen Politiker, Prominenz und Political Correctness ab, heißt es in einer Ankündigung.

Doch leider steht auch noch die „Heim-Suchung“ für den eigenen Opa an und angesichts des aktuellen Pflegenotstands gibt es zumindest aus privater Sicht keinen Anlass zur Heiterkeit. Wie können wir in Würde altern? Was ist ein Menschenleben überhaupt wert? Und sind das nur private Fragen oder ist das Private doch politisch? Ist das noch Kabarett oder geht es schon um Leben und Tod? Und warum ist dieser Abend trotzdem so erschreckend lustig geworden? Das sind nur ein paar Fragen, die Sydow laut Vorschau stellen wird.