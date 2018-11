K&K Philharmoniker und K&K Balletts spielen und tanzen im Januar im GZH

Neue Welten zu erkunden sei etwas Wundervolles – umso mehr noch, dabei auf den Spuren der Strauß-Dynastie zu wandeln. Diesem Vermächtnis haben sich die K&K Philharmoniker voll und ganz verschrieben, heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung, die am 23. Januar 2019 um 20 Uhr im Graf-Zeppelin-Haus über die Bühne geht. Seit nunmehr 23 Jahren avancierte die “Wiener Johann Strauß Konzert-Gala„ zum verlässlichen Garanten für exquisiten Hörgenuss und pure Lebensfreude, heißt es in der Pressemitteilung weiter, und: Selbst einen Vergleich mit den Interpretationen der Wiener Philharmoniker brauche das von Matthias Georg Kendlinger ins Leben gerufene Sinfonieorchester nicht zu scheuen. 59 Konzerte führen den österreichischen Klangkörper vom 15. Dezember bis 7. Februar 2019 durch Deutschland, Österreich und die Schweiz, durch Italien, Luxemburg, Belgien, Dänemark, Norwegen und die Ukraine – ein enormes Pensum, das mit der rasanten Schnellpolka “Mit Dampf„ vortrefflich Gehör finden wird. Farbe ins Spiel bringen zudem die Auftritte des österreichischen K&K Balletts in den Choreografien von Viktor Litvinov (Staatsoper Kiew, unser Foto). 2009 übernahm Litvinov das Erbe der unvergessenen Wienerin Gerlinde Dill, die den Stil dieser Compagnie maßgeblich prägte und über 20 Jahre für das weltbekannte Wiener Neujahrskonzert choreografierte. So darf man gespannt sein, welche bis aufs “I-Tipferl„ nur allzu menschlichen Geschichten die Tänzer dieses Mal zu erzählen haben. Am Pult im GZH wird der junge Strauß-Dirigent Taras Lenko zu erleben sein. Tickets im Vorverkauf sind erhätlich unter der Telefon-Hotline 0221 / 2919 93 97. Foto: Veranstalter