Künstliche Intelligenz hat Licht- und Schattenseiten

Künstliche Intelligenz hat sowohl Vor-, als auch Nachteile für die Menschheit. Diese zwei Seiten beleuchtete Wolfgang Ertel, einem Experten des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI), vor mehr als 300 Zuschauern im Graf-Zeppelin-Haus. Ertel, der am Institut für Künstliche Intelligenz der Hochschule Ravensburg-Weingarten tätig ist, habe mehr als 30 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der KI, heißt es in einem Bericht des VDI.

Bereits 1996 gewann Deep Blue gegen Gary Kasparow eine Partie Schach mit regulären Zeitkontrollen. Warum dauerte es weitere 20 Jahre bis ein Computer im Brettspiel Go einen Meisterspieler besiegen konnte? Die Antwort sei einfach: das Schachspiel konnte mit klassischen Suchalgorithmen zusammen mit einer enormen Rechenleistung dominiert werden. Mit dieser Methode kommt die Maschine beim Spiel Go aufgrund seiner viel höheren Komplexität nicht weit.

Existierende Go-Programme hatten Ende der 1990er Jahre eine Spielstärke, die kaum über der von ambitionierten menschlichen Anfängern lag. Der Sieg gelang schließlich, genau wie die meisten anderen großen Fortschritte der KI in den letzten Jahren, mithilfe von selbstlernenden Algorithmen. Das maschinelle Lernen ist die einzige Problemlösungsstrategie für hochkomplexe Anwendungen.

Einsatz von Servicerobotern in naher Zukunft

Einerseits berichtete er von „paradiesischen Zuständen“ in der nahen Zukunft durch den Einsatz von Servicerobotern und autonom fahrenden Robotertaxis. „Wir Menschen werden als Sicherheitsrisiko eingestuft und dürfen gar nicht mehr hinters Steuer“, so Ertel. Während einige Zuhörer sich trotzdem noch nicht recht vorstellen konnten, dass in 20 Jahren niemand mehr einen privaten PKW besitzen werde, klang die Vorstellung von nützlichen Haushaltsrobotern für alle sehr verlockend.

Andererseits ist es nicht zu vermeiden, dass technologische Fortschritte auch zu militärischen Zwecken genutzt werden. Das immense Risiko autonomer Waffen demonstrierte Ertel sehr eindrucksvoll mit einem kurzen Video, in dem der mögliche Einsatz autonom tötender Mini-Drohnen über Gesichtserkennung gezeigt wurde. Noch nachdenklicher stimmten allerdings seine Gedanken zur technologischen Singularität.

So wird der Punkt bezeichnet, ab dem die künstliche Intelligenz einer Maschine erstmals die jedes Menschen übersteigt. Laut Expertenmeinungen wird dies noch in diesem Jahrhundert erreicht und wenn wir nicht bei Terminator oder Matrix enden wollen, müssen wir bereits jetzt die Weichen stellen, um solche Szenarien abzuwenden oder zumindest hinauszuzögern.