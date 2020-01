Künstler und Kunstwerke aus sieben Jahrzehnten

Die Galerie in der Überlinger Gunzoburg zeigt im Februar und März 2020 anlässlich des 70-jährigen Bestehens des Internationalen Bodensee-Clubs (IBC) Werke von Künstlern, die in dieser Zeit Mitglieder im IBC waren und ihn als Künstlergruppe repräsentierten. Dabei entsteht neben einem Überblick über das reichhaltige Kunstschaffen der Region auch ein interessanter Querschnitt durch die Kunstgeschichte der Nachkriegszeit. Um der Menge der auszustellenden Werke gerecht zu werden, ist die Ausstellung so konzipiert, dass nach einem Monat gewechselt und Arbeiten anderer Künstler zu sehen sind, heißt es in einer IBC-Pressemitteilung.

Einige Namen, die in den Annalen des IBC auftauchen, sind heute nicht mehr zu verifizieren. Von den Bekanntesten sind jedoch noch zahlreiche Werke in der Region präsent. Ein wichtiger Fundus für diese Ausstellung ist neben zahlreichen privaten Leihgaben die Sammlung der Gesellschaft der Kunstfreunde in Überlingen, die ihre Unterstützung für dasProjekt zugesagt habe, schreibt der IBC weiter.

Die wesentlichen Künstler, die in der Gunzoburg zu sehen sein werden, sind: Werner Gürtner (als einziger Bildender Künstler Gründungsmitglied des IBC und seine Frau Else), Gerhard Elsner, Werner Keller, Andre Ficus, Sigurd Lange, Georg Schulz, August Schwarz, Horst Kalbhenn, Ilse Fark, Emil Wachter, Siegfried Assfalg, Zita Dinkel, Alfred Eck-art, Lotte Eckart-Sigwart, Herbert Vogt, Rudolf Hirschi, Hermann Kegel, Barbara Michel-Jägerhuber und viele andere.

In der heutigen Zeit hätten die „Kunst“ und auch der IBC keinen leichten Stand, so die Mitteilung weiter. In der Nachkriegszeit hatten es die meisten Künstler aber noch viel schwerer als heute. Dennoch: Ohne Kunst zu schaffen, konnten sie nicht leben und trotz aller Schwierigkeiten haben all diese Künstler und mit ihnen Kunstfreunde den IBC ins Leben gerufen, ihn mitgestaltet und geprägt. „Sie haben uns ein reichhaltiges künstlerisches Erbe hinterlassen, für das wir dankbar sein sollten und das nicht in Vergessenheit geraten darf“, schreibt der IBC.