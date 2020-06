Auch die Häfler Ateliers der Künstler stehen nach den Ausgangsbeschränkungen der Corona-Krise wieder für Besucher offen und die Künstler präsentieren dort ihre Arbeiten.

An der Aktion „Offene Ateliers“ des Internationalen Bodensee Clubs (IBC) beteiligen sich in Kluftern in diesem Jahr Kordula Schillig mit Malerei, Günther Henry Schulze mit Fotografie sowie Erika Zehle mit Holzdruck und als Gast im Sommeratelier Joanna Klakla mit Malerei und Holzdruck in Efriz-weiler, Riedheimer Straße 33, heißt es in der Ankündigung.

In weiteren Ateliers in Friedrichshafen zeigen laut Pressetext Erika Lohner Malerei in der Dornierstraße 61, Felicia Glidden Malerei und Objekte im ProjekTraum FN, Dornierstraße 4, und Uwe Petrowitz Objekte in der Maybachstraße 36 im Hinterhof. Die Ateliers sind am kommenden Samstag, 27. Juni, von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag, 28. Juni, von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.