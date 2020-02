Künftige Fünftklässler schnuppern Realschulluft

Das Interesse am Info-Tag in St. Elisabeth war so groß wie das Angebot, das Schüler und Lehrer präsentierten. Die künftigen Fünftklässler konnten sich mit ihren Eltern nach Herzenslust durchs Schulhaus bewegen und aus erster Hand erfahren, was die Mädchen- und Jungenrealschule ausmacht.

Wie die Schule berichtet, herrschte im Schulfoyer bereits am Nachmittag lebhaftes Gedränge. Zum Auftakt moderierten die Schülersprecher Luis Götzger und Josef Rabouz in der voll besetzten Turnhalle eine Bühnenshow mit Kostproben der Schwarzlicht-AG, Gesangsnummern der beiden Unterstufenchöre und einer Showeinlage der Cheerleader-Gruppe „Lizzy Girls“. Um Beleuchtung, Ton- und Bühnentechnik kümmerten sich die Schülerinnen der Medien-AG.

Neben den vielen AG-Angeboten wie Theater, Schulband, Chor und Vokalensemble, Foto, Kunst-, Zirkus-, Fußball- und Sport-AG oder dem Eine-Welt-Waren-Verkauf, sorgten in St. Elisabeth auch die besonderen Fahrten und Unternehmungen in jeder Jahrgangsstufe für tolle Lern- und Gemeinschaftserlebnisse: Einkehrtage in Sießen in Klasse fünf, Fahrt nach Assisi in Klasse sechs, Schullandheim in Klasse sieben, England- und Frankreich-Austausch in Klasse acht und neun und in der Abschlussklasse schließlich die Studienfahrt nach Assisi und Rom.

Begrüßt wurden die Gäste auch vom Schulleitungsteam, Sabine Schuler-Seckinger, Ulrich Meister und Friederike Bonacker. Und während die Kinder von den Mitgliedern der SMV begleitet zu einer Schulhaus-Rallye aufbrachen, bekamen ihre Eltern einen näheren Einblick in Pädagogik und Organisation der staatlich anerkannten katholischen Schule in freier Trägerschaft. St. Elisabeth, erläutert Schulleiterin Sabine Schuler-Seckinger, stehe als Sießener Schule in der Tradition franziskanischer Spiritualität. Das Kind stehe im Mittelpunkt einer ganzheitlichen, vom christlichen Menschenbild geprägten Pädagogik, die fachliches Lernen nach dem staatlichen Bildungsplan, die Fähigkeit zum Dialog und die Entfaltung der eigenen Persönlichkeit zum Ziel habe. Zum Erwerb persönlicher, sozialer, fachlicher und methodischer Kompetenzen werde deshalb neben dem Fachunterricht Wert auf Projektunterricht, Medienbildung und besondere Formen des sozialen Lernens gelegt, etwa im Morgenkreis, in den von den Schülern regelmäßig mitgestalteten Gottesdiensten, im Klassenrat und durch die Einübung einer konstruktiven Feedback-Kultur.

Nach dem neuen Realschulkonzept in Baden-Württemberg führe St. Elisabeth die Klassenstufen fünf und sechs als Orientierungsstufe und ab Klasse sieben auf G- oder M-Niveau (ehemals Hauptschule beziehungsweise Realschule). Das Ziel der Schule sei es aber, möglichst alle Schüler auf dem mittleren Niveau „mitzunehmen“ und ihnen den Weg in weiterführende Schulen, etwa das von St. Elisabeth und Bodensee-Schule verantwortete Sozialwissenschaftliche Gymnasium, zu ebnen, informiert die Schule.