Die Kinder der Vorschulgruppe des Kindergartens St. Maria Jettenhausen haben zum Abschluss des Kindergartenjahres im Gemeindesaal die „Vogelhochzeit“ aufgeführt. Mit den Melodien von Rolf Zuckowski zeigten die fünf- und sechsjährigen Kinder eine Aufführung, in der Tanz und Bewegung eine wichtige Rolle spielte. Erzieherin Jaqueline Pecchinenda, die im Kindergarten den Schwerpunkt Sprachförderung übernommen hat, führte Regie.

„Wir haben ein Projekt im Kindergarten das nennt sich ,Sprache bewegt uns’“, sagt sie. Dabei wird Sprache spielerisch in Verbindung mit Bewegung gefördert. Bewegung und Gesang werden also miteinander verbunden. Es ist aber nicht nur die Inszenierung, sondern auch das Thema, das innerhalb der Gruppe im Vorfeld besprochen wird. „Wir haben beispielsweise darüber gesprochen, warum Vögel fliegen können oder wie das Küken im Ei heranreift“, sagt die Erzieherin. „Ich bin auch dankbar, dass wir so engagierte Eltern haben. Die Kinder haben von zuhause Vogelnester oder Federn mitgebracht.“ Das Theaterspiel mit Tanz und Gesang bildet dann den Abschluss zum Projekt. Die Kinder haben es ausschnittweise bereits am Seniorennachmittag im Gemeindesaal gezeigt und „es war schön mitzuerleben, wieviel Spaß die Senioren an der Aufführung hatten“.

„Wie im richtigen Leben“

Vor fünf Jahren hat der Kindergarten damit begonnen, jeweils zum Ende des Kindergartenjahres ein Theaterstück aufzuführen. „Die Themen sind völlig unterschiedlich gewesen“, sagt Pecchinenda. Sie würde nach einem geeigneten Thema und Stück schauen, dass sie auf die Gruppe abstimmen könne. Es wird dazu gebastelt, die Kostüme hergestellt und die passende Musik herausgesucht.

Im Gemeindesaal war es dann auch mucksmäuschenstill als sich der Vorhang öffnete. Im Publikum saßen Geschwisterkinder, Eltern und Großeltern und auf der Bühne ein „Vogelmännchen“, dass darauf wartete, das richtige „Vogelweibchen“ zu finden. In fantasievollen Kostümen, mit selbstgebastelten Schnäbeln, geschmückt mit Tüll und bunten Federn tanzten und spielten die Kinder mit enorm viel Freude.

Sie kitzelten sich gegenseitig, drehten schwungvoll ihre Pirouetten und man sah ihnen an, wie stolz sie waren. Sie spielten die Geschichte des Vogelpaars, das nicht mehr viel schlafen kann, als das Küken geschlüpft ist. Doch viel zu schnell wird das Vogelküken flügge und verlässt das Nest. „Wie im richtigen Leben“, findet Jaqueline Pecchinenda und riet den Eltern zum Abschied: „Genießen sie die Zeit mit ihren Kindern.“