Königsbronner beenden Siegesserie der Sportfreunde

Nach fünf Siegen in Folge haben die Sportfreunde Friedrichshafen in der 2. Sportkegel-Bundesliga am Samstag gegen SVH Königsbronn 05 mit 2:6 (3482:3549) die erste Saisonniederlage einstecken müssen. Hervorzuheben ist laut Vereinsbericht die starke Mannschaftsleistung der Gäste, die mit ihrem Gesamtergebnis den bis dahin bestehenden Bahnrekord einstellten.

Auf Häfler Seite startete Lukas Funk (605), der sich mit 2,5:1,5 gegen Daniel Fessler durchsetzte. Dagegen musste Mario Listes (549) seinen Punkt beim 0:4 an den Tagesbesten Thomas Rieck (633) abtreten musste. Mit 1:1 und 36 Holz Vorsprung für Königsbronn ging es in die Mittelpaarungen. Dort wurden die Mannschaftspunkte ebenfalls geteilt. Nicolai Müller (610), der sein Spiel mit einem bärenstarken ersten Durchgang (178 Holz) begann, musste sich beim letzten Wurf bei einem Holz Rückstand seinem Kontrahenten Uwe Fauth (611) mit 2:2 geschlagen geben. Dejan Lotina (606) gewann seinen Durchgang mit 2,5:1,5 gegen Kai Lebzelter (548).

Somit stieg man in die Schlusspaarungen mit 2:2 und einem Vorsprung von 21 Holz seitens der Sportfreunde ein. Die Gäste zeigten sich gewillt, das Spiel für sich zu entscheiden und setzten dies um. Darko Lotina (583) gab beim 0:4 seinen Punkt an Achim Vetter (616). Celestino Gutierrez (529) verlor ebenfalls mit 0:4 gegen Paul Oker (584). Somit war die erste Niederlage der Saison für die Sportfreunde besiegelt. Die Häfler verloren dadurch die Tabellenführung an den SKC Unterharmersbach.