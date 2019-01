Zum zwanzigsten Mal läuft am Samstag im Ringhotel Krone in Schnetzenhausen der traditionelle Azubitag, ein Event, das in seiner Art im weiten Umkreis einmalig ist. Auch dieses Jahr sind die hundert Plätze für das Dinner am Abend mit erlesenem Vier-Gang-Menü und Vorführungen schon ausgebucht.

In den Anfängen begann der Azubitag bereits mit dem Frühstück, heute gibt es am Nachmittag Kaffee und Kuchen, später einen Apero und danach das Festmenü. Schon im Herbst wählen die derzeit zwanzig Auszubildenden das Leitmotto aus und die Gruppen werden eingeteilt. Leiter im Restaurant sind diesmal Alina Kellner und Maike Selbmann, in der Küche Constantin Luik und Markus Müller, fürs Rahmenprogramm sorgen Sarah Gierer und Daniel Wocher. Die beiden älteren Ausbildungsjahrgänge bringen bereits Erfahrung mit, doch jeder Azubitag braucht wieder eigene Ideen. Bei regelmäßigen Treffen wird geplant und organisiert, die Azubis werden selbständiger, lernen einander von ganz neuen Seiten kennen und sind stolz auf das selbst Geschaffene.

In ein „kleines Dorf, versteckt hinter sieben Baustellen“ laden sie dieses Jahr zum Schlossfest ein. Im „traumhaften Märchenschloss“ gibt‘s zum Apero einen „geheimen Zaubertrunk“, danach das „königliche Festmahl“. Zu später Stunde geht’s mit Aschenputtel oder Rumpelstilzchen noch in die „Elfenbar“.

Rapunzelsalat und Rehrücken

Natürlich stehen Restaurantleiter Volker Beck, Küchenchef Ulrich Lorber und Hotelchef Guido Rueß im Hintergrund, wenn es einmal klemmt. Guido Rueß ist voll des Lobes über den Nachwuchs: „Wer die ersten Hürden überstanden und erkannt hat, dass dieser Beruf Spaß macht, auch wenn man nicht frei über Abende und Wochenenden verfügen kann, der legt sich ins Zeug.“ Die Vorbereitungszeit bietet manches, was nicht zur Lehre gehört, so das Miterleben im Weingut Gierer, wie übers Jahr der neue Azubiwein heranwächst.

Blicken wir in die Küche, wo Koch-Azubi Markus Müller stolz erzählt, wie das Menü entstanden ist, das zum Motto „Märchenwelt“ passen sollte. Da viele Märchen im Wald spielen, fiel die Wahl auf Rehrücken, dazu Kartoffeltaler – in Anlehnung an märchenhafte Goldtaler. Die Rahmsuppe von der Gartenerbse erinnert an die Prinzessin auf der Erbse, natürlich darf im Vorfeld ein Rapunzelsalat nicht fehlen. Warum Markus Müller im zweiten Ausbildungsjahr den Beruf des Kochs lernt? „Das Schön-Herrichten für den Gast, das mit Liebe Gestalten motiviert mich sehr.“ Küchenchef Ulrich Lorber bestätigt: „Alle sind gut dabei, geben sich Mühe, den Eltern, Großeltern, Geschwistern und Ehemaligen einen schönen Tag zu machen – ein Beweis, dass junge Leute super zusammenarbeiten können, wenn sie entsprechende Aufgaben und Verantwortung bekommen.“

Schon Tage vorher wird eifrig gearbeitet, schließlich sind hundert Essen zu richten, und das alles neben dem regulären Restaurantbetrieb. Ob bei den Gästen alles ankommt? Das Publikum ist kritisch – wohlwollend kritisch, klar, dass das den Adrenalinspiegel ansteigen lässt.