Köhle holt sich Sieg bei Fischbach Open

Von Deutsche Presse-Agentur und Michel Winde

Als vor sechs Jahren die Glühlampe in der Europäischen Union verboten wurde, war der Aufschrei riesig. Mittlerweile hat sich die Aufregung gelegt. Nun steht das nächste Verbot vor der Tür: Die Halogenlampe muss weichen.

Eigentlich hätte dieses Licht schon vor zwei Jahren ausgehen sollen. Damals gab es für die Halogenlampe jedoch noch eine Gnadenfrist. Jetzt ist wirklich Schluss. Vom 1. September an dürfen die meisten Halogenleuchten in der EU nicht mehr in Verkehr gebracht werden – die letzte Stufe der EU-Lampenverordnung tritt in ...