Mit freudigen Gesichtern und zwölf Meistertiteln, drei Vizemeisterschaften und zwei Pokalen für den dritten Platz sind das Karate Team Bodensee laut Vereinsbericht von der Baden-Württembergischen Karate Meisterschaft der WKU in Winterbach zurückgekehrt. „Die Konkurrenz in diesem Wettbewerb war breit aufgestellt. Den Wettkämpfern wurde nichts geschenkt.“, sagte Toni Dietl, Leiter des Karate Team Bodensees.

Mit etwa 1300 Starts in den Disziplinen Pointfighting, Leichtkontakt, Vollkontakt, Karate und Formen war das Turnier stark besetzt und wurde in zwei Hallen mit 15 Kampfflächen ausgetragen. Für die Karate Kämpfer bot die Baden-Württembergische Meisterschaft eine Gelegenheit, Ranglistenpunkte für die Qualifikation zur Weltmeisterschaft in diesem Sommer in Griechenland zu sammeln. Mit dabei waren auch Tanja Kopp und Ralf Ströhle vom Karate Team Bodensee als Kampfrichter. Gerade Ralf Ströhle, der auch als Hauptkampfrichter bei Weltmeisterschaften werten darf, hat schon viel in seiner Laufbahn als Kampfrichter erlebt. Doch bei diesem Wettkampf hatte auch er eine Premiere: Zum ersten Mal stand ihm als Seitenkampfrichter seine Tochter Sandra Ströhle auf der Matte zur Seite.