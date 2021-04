Junger Motorradfahrer sorgt für Lärm

Mehr Aufmerksamkeit als gewollt ist einem 16-jährigen Motorradfahrer am Sonntagabend in der Ehlersstraße zuteil geworden.

Wie die Polizei berichtet, befuhr der Jugendliche mit seinem Kleinkraftrad den Drive-In eines Schnellrestaurants und ließ dabei im Stehen mehrfach den Motor des Zweirads bis in den oberen Drehzahlbereich aufheulen.

Polizei beobachtet das Treiben

Nachdem eine Streifenwagenbesatzung vom gegenüberliegenden Polizeirevier auf das Verhalten aufmerksam geworden war, leuchteten die Beamten mit der Taschenlampe in Richtung des 16-Jährigen. Dennoch wiederholte der junge Zweiradlenker seine Aktion unbeeindruckt und sorgte abermals für unnötigen Lärm.

Strafe im dreistelligen Euro-Bereich

Er wurde daraufhin angehalten und kontrolliert. Gegen den Jugendlichen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, er muss mit einem empfindlichen Bußgeld im dreistelligen Euro-Bereich rechnen.

Polizei kündigt Kontrollen in der Poser- und Tuningszene an

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass in den nächsten Wochen verstärkt ein Augenmerk auf derartig ordnungswidriges Verhalten gelegt wird und festgestellte Verstöße konsequent zur Anzeige gebracht werden. Das vergangene Wochenende habe gezeigt, dass, einem landesweiten Trend folgend, die Poser- und Tunerszene auch im Bereich des Polizeireviers Friedrichshafen mutmaßlich aufgrund des wärmer werdenden Wetters wieder vermehrt aktiv werde. „Dem damit verbundenen oft lautstarken und mitunter gefährlichen Verhalten wird die Polizei mit intensivierten Kontrollmaßnahmen begegnen“, heißt es in dem Bericht.