Aus bislang noch nicht bekannten Gründen hat ein 23-jähriger Mann in der Nacht von Samstag zum Sonntag, gegen 3 Uhr, einem 35-jährigen Mann in einem Lokal an der Teuringer Straße unvermittelt einen Faustschlag ins Gesicht versetzt. Dadurch erlitt das Opfer eine Platzwunde und musste im Klinikum Friedrichshafen behandelt werden, heißt es im Pressebericht der Polizei. Wie bislang in Erfahrung gebracht werden konnte, hatte der ältere der beiden an einem Automaten gespielt, als der 23-Jährige plötzlich auf ihn einschlug. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.