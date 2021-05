Junger Fahrer übersieht Bus

Hoher Sachschaden ist am Sonntagmittag bei einem Verkehrsunfall in der Lindauer Straße in Friedrichshafen entstanden. Ein 18-jähriger Hyundai-Fahrer wollte laut Polizeibericht im Bereich der Rotach nach rechts auf die Vorfahrtstraße einfahren und übersah dabei den von links nahenden Linienbus. Dabei touchierte der Hyundai den Bus an der hinteren Beifahrerseite. Während am Pkw Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro entstand, kann dieser am Bus noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde niemand.