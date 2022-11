Jungen Männer stehlen Geldbörse aus Einkaufskorb - Polizei sucht Zeugen

Junge Männer haben einer 78-jährigen Frau in Ailingen am vergangenen Freitag gegen 17 Uhr den Geldbeutel aus ihrem Einkaufskorb gestohlen. Das schreibt die Polizei in einer Mitteilung und bittet um Hinweise.

Die Frau wurde demnach auf dem Parkplatz von den drei Tatverdächtigen angesprochen, nachdem sie ein Lebensmittelgeschäft in der Bodenseestraße verlassen hatte. Dabei griffen die Männer in den Korb der Seniorin, entnahmen das Portemonnaie, in dem ein zweistelliger Eurobetrag und diverse Dokumente waren, und suchten im Anschluss das Weite, heißt es in der Mitteilung. Ein unbekanntes Pärchen sei auf den Diebstahl aufmerksam geworden und habe der 78-Jährigen geholfen.

Suche nach Zeugen und hilfsbereitem Pärchen

Die Tatverdächtigen werden laut Polizei als etwa 15 Jahre alt, 150 bis 160 Zentimeter groß und mit kurzen Haaren beschrieben. Einer der Jugendlichen trug eine dunkelgelbe Jacke, seine Begleiter waren mit grünen Jacken bekleidet. Zeugen des Diebstahls, insbesondere das hilfsbereite Paar, und Personen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07541/7010 mit der Polizei Friedrichshafen in Verbindung zu setzen.