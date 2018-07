Junge Talente auf der Albert-Merglen-Bühne

Die Schüler der Albert-Merglen-Grundschule haben ihren Verwandten und Freunden kurz vor den Sommerferien in einer Talentshow gezeigt, was sie neben s Deutsch und Mathe sonst noch so in der Schule lernen. Dazu gehören Theater, Gesang, Russisch und Tanzen. Letztgenanntes mit durchaus akrobatischen Einlagen.

Bei der Talentshow stehen die Schüler im Mittelpunkt. Hier werden Leistungen gezeigt, die ihre Talente wie Beweglichkeit, Sportlichkeit, Anmut und Schauspiel in den Vordergrund rücken. Den Auftakt machte die Theater-AG mit dem Stück „Der Löwe, der nicht schreiben konnte“. Ein witziges und buntes Stück, das die Zuschauer in den Dschungel führte. Der König der Tiere, der Löwe, hat sich in die schöne Löwin verliebt, die er so gerne küssen möchte. Aber die Löwin sitzt im Schatten und liest. Wer lesen kann, muss mit einem schönen Liebesbrief beeindruckt werden, beschließt der Löwe und bittet die Dschungeltiere um Hilfe. Doch weder die wilde Affenhorde, das müde Nilpferd, die stinkenden Mistkäfer noch die tollpatschigen Elefanten finden die richtigen Worte. Die alte Schildkröte ist zu langsam, und die Giraffe wird bei ihren Schreibversuchen vom Krokodil gefressen. Leider hat das Reptil den Brief gleich mitverschlungen. Da hilft nur noch der poetische Geier, aber auch der versagt. Dem Löwen wird es zu viel und er brüllt: „Das würde ich niemals schreiben. Ich würde schreiben wie schön sie ist und das wir zusammen im Schatten faulenzen können.“ Gut, dass die Löwin das gehört hat und beschließt, ihrem neuen Gefährten das Lesen und Schreiben beizubringen. Ein witziger Auftakt für die Talentshow. Im Anschluss spielte Schüler Nikita auf dem Klavier.

Auf der Talentbühne wurde viel getanzt. Die Tanz-AG der Anfänger bezauberte mit einem Bändertanz und die Fortgeschrittenen wagten sich an Rock’n’Roll. Die Klasse 4a hatte eine Choreografie zu Mark Forsters Song „Sowieso“ vorbereitet und die Beteiligten des Seehasentanzes ließen ihren Auftritt vom Seehasen-Freitag noch mal Revue passieren. Es ging anmutig und fetzig zu und auch Handstand, Radschlag und Breakdance fehlten nicht.

„Wir sind wohl die einzige Schule mit einer Russisch AG“, kündigte Schulleiterin Silvia Fakner das kleine russische Theaterstück „Teremok“ an. Das bedeutet so viel wie „kleines Häuschen“ und in eben dieses kleine Häuschen wollten die Tiere des Waldes so nach und nach eingelassen werden. Letztlich teilten sich Fliege, Maus, Frosch Hase, Fuchs, Igel und Schmetterling die kleine Behausung bis der Bär auftauchte. Es gab keinen Platz mehr für den gefürchteten Gevatter und die Hütte zerfiel in ihre Bestandteile.

Man musste kein russisch verstehen, um der Geschichte folgen zu könne und doch staunten die Zuschauer wie leicht und fließend die Kinder Russisch aussprachen. Betreuerin Swetlana Werner bietet seit Jahren die AG an und „die Kinder lernen dort Wörter, schreiben und auch russische Lieder, „um die Sprache spielerisch zu vermitteln“, erklärt sie.