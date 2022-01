Junge Solisten begeistern mit Französischer Kammermusik

Einen intensiven Kammermusikabend mit Musik der französischen Komponisten Debussy, Ravel und Fauré erlebten die zahlreichen Zuhörer im intimen Rahmen des Ludwig-Dürr-Saals im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen. Annika Treutler, Klavier, Thomas Reif, Violine, und Julia Hagen, Violoncello, sonst auch als Solisten mit berühmten Orchestern und Dirigenten unterwegs, bewiesen an diesem Abend mit großer Leidenschaft ihre Hingabe an die kleineren Besetzungen.

Alle Werke des Konzerts sind um 1920 entstanden. In dieser Zeit wollten sich die französischen Komponisten ganz bewusst besonders von der deutschen Romantik abheben. Neue Formen, Harmonien oder Spielweisen führten zu einem eigenständigen, „französischen“ Stil.

In markanter, punktierter Rhythmik wie bei einer barocken französischen Ouvertüre der Prolog zur Sonate für Violoncello und Klavier d-moll von Claude Debussy am Klavier. Die Antwort des Cellos folgte in gleichem Charakter, ging aber in eine freie, kadenzartige Spielweise über. Perfekt aufeinander eingespielt waren die Duopartner in der „Sérénade“. Ein ständiger Kampf zwischen Ironie und Melancholie. Abrupt wechselte Julia Hagen von (harten) gezupften Saiten zu klangvoller Bogenführung. Gut gestützt von Annika Treutler mit rhythmisch prägnanten Akkorden oder perlenden Durchgängen. Über den durchlaufenden Passacaglia-Bass des Klaviers im letzten Satz legte die Cellistin „mit Feuer“ ihre leidenschaftliche Kantilene.

Die Sonate für Violine und Violoncello von Maurice Ravel entstand aus einem Trauerstück für den 1918 verstorbenen Claude Debussy. Die natürliche, selbstverständlich wirkende Interpretation erleichterte den Zuhörern den Zugang zum etwas widerborstigen Werk. Dicht verwoben, mit jeweils wechselnder Linienführung waren Thomas Reif und Julia Hagen im strengen kontrapunktischen ersten Satz. Aggressives Pizzicato stand weichen Bogenpassen im schnellen Tempo des zweiten Satzes gegenüber. Innere Ruhe, in regelmäßig schreitendem Tempo, mit behutsamer Tonentwicklung verbreitete das Duo im langsamen Satz. Ausgelassen tänzerisch, mit Springbogen oder Doppelgriffen, leichter Virtuosität der mit seinen Wechseln zwischen 2er- und 3er-Takt besonders geprägte Finalsatz.

Das Klaviertrio d-moll von Gabriel Fauré entstand als sein vorletztes Werk. Befreit von allen gängigen Kompositionsbegriffen stellt er die Durchsichtigkeit des Satzes in den Vordergrund. Schon beim Einstieg mit dem melancholischen Thema von Cello und Violine über schwebenden Klängen des Klaviers war diese Klarheit, die Sehnsucht nach unbegrenzter Freiheit, spürbar. Fast die Hälfte der Spielzeit gehört der zärtlichen, wehmütigen Klage im Andantino. Weite Spannungsbögen, zarteste Melodieanfänge, lange, behutsame Entwicklungen zum vollen Klang machten diesen Satz zu einem besonderen Hörerlebnis.

Zu Beginn des dritten Satzes folgte auf ein Unisono-Motiv der Streicher ein synkopiertes Klavierthema. Nach Unterbrechungen mit rhapsodischen oder rezitativischen Elementen, immer leicht vorwärtsdrängend, gelang dem Trio mit einem überschwänglichen Motiv der glänzende Schluss. Mit der Zugabe „Méditation“ aus der Oper Thais von Massnet spielte sich das Trio endgültig in die Herzen der Zuhörer.