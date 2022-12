Junge Menschen bei ihrem Werdegang begleiten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Neu als Professor im Studiengang Elektrotechnik – Automation hat im November Dr.-Ing. Jochen Rieber am Technikcampus Friedrichshafen der DHBW Ravensburg begonnen. Zuvor hatte er bei Airbus Defence and Space in Immenstaad gearbeitet.

Jochen Rieber hat an der Universität Stuttgart Technische Kybernetik studiert und im Anschluss seinen Master in Engineering Science and Mechanics am Georgia Institute of Technology in Atlanta draufgesattelt. Promoviert hat er dann wieder an der Universität Stuttgart im Bereich Regelungstechnik.

2007 folgte der Wechsel in die Industrie zu Airbus Defence and Space. Sein Bereich dort war die Bahn- und Lageregelung von Satelliten, die er in verschiedenen Positionen, zunächst als Systemingenieur und später als Teamleiter, vorantrieb. Schon früh kam dabei auch der Kontakt zur DHBW Ravensburg, als Dozent lehrte er in den Bereichen Fahrzeugtechnik sowie Luft- und Raumfahrt. Auch bei Airbus hatte er bereits verschiedene Arbeiten von Studierenden der DHBW Ravensburg betreut.

„Es freut mich, junge Menschen bei ihrem Werdegang zu begleiten“, sagt er zu seiner Motivation für den Wechsel von der Industrie in die Lehre. Seine Schwerpunkte in der Lehre am Campus Friedrichshafen sind künftig die Regelungstechnik, Robotik, Simulationstechnik und Mathematik. Neben dem Fachwissen sind ihm die Praxis und die Methodik wichtig. „Ich möchte den Studierenden gerne einen Werkzeugkasten an Methoden mitgeben, damit sie nach ihrem Abschluss auch tatsächlich etwas bewegen können“, sagt der 47-Jährige.