Junge Männer prügeln sich

In der Olgastraße in Friedrichshafen – bei der Aussichstsplattform unterhalb des Graf-Zeppelin-Hauses – ist es am Mittwoch gegen 20 Uhr zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern gekommen. Laut Polizeibericht gerieten vier Junge Männer im Alter von 20 bis 26 Jahren aus nicht näher bekannten Gründen in Streit, in dessen Verlauf auch Fäuste flogen. Aufgrund teilweise blutender Wunden wurde der Rettungsdienst hinzugerufen, der einen 23-jährigen Beteiligten, der knapp ein Promille Atemalkohol hatte, zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus brachte. Die Polizei ermittelt gegen den 23-Jährigen und einen 20-Jährigen wegen Körperverletzung.