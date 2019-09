Junge Häfler Ruderer gehören zu den Schnellsten des Landes

Für den Ruderverein Friedrichshafen gestalteten sich die beiden wichtigsten Regatten in diesem Sommer sehr erfolgreich. Die Rennmannschaft kam mit einer Silber- und einer Bronzemedaille von den Titelkämpfen zurück an den Bodensee.

Jonathan Böhlen und Matthias Wolsfeld legten vor und gewannen in einem knappen und hart umkämpften Rennen die Silbermedaille im Junioren-Doppelzweier hinter dem Boot aus Radolfzell. Im Einer reichte es für Wolsfeld allerdings nicht für den Finaleinzug, obwohl er in einem schweren Vorlauf eine der schnellsten Zeiten gefahren war. Insgesamt war das für Wolsfeld aber der Höhepunkt einer sehr guten ersten Regattasaison. Auch Böhlen, der eigentlich bei den Leichtgewicht antritt, zeitplanbedingt aber im schweren Einer an den Start gehen musste, schlug sich im Vorlauf wacker, erreichte das Finale aber ebenfalls nicht.

Dafür ruderte Sebstian Knoll im leichten Einer der Männer zur Bronzemedaille – ein tolles Ergebnis in einem gut besetzten Feld, heißt es in einer Pressemitteilung. Schon zuvor war er im schweren Einer – quasi als Warm-up – ins Finale gefahren, war dort aber erwartungsgemäß chancenlos.

Nora Dormeyer und Yara Köder, die sich erst im vergangenen Jahr für den Rudersport entschieden hatten, erkämpften sich im Zweier der Mädchen (13/14 Jahre) einen Finalplatz. Mit dem sechsten Rang am Ende waren sie nicht zufrieden, auch wenn beide einen großen Kampfgeist an den Tag legten. Leon Hoff verpasste das Finale im Einer der Jungen (14 Jahre) nur knapp.

Vier Rennruderer des RV Friedrichshafen hatte sich in der Altersklasse der 13/14-Jährigen für das Team Baden-Württemberg beim Bundeswettbewerb in München qualifiziert. Am ersten Tag wurde eine Langstrecke in Abteilungen über drei Kilometer gefahren, tags darauf die Bundesregatta über 1000 Meter ausgetragen. Die Läufe wurden hier nach den Ergebnissen der Langstrecke gesetzt.

Mattis Kley in den zweiten Lauf versetzt

Am erfolgreichsten hier war Leon Hoff, der im Einer in seiner Abteilung als Dritter auf der Langstrecke letztlich den zweiten Platz im vierten Lauf belegte. Im leichten Einer kam Mattis Kley zuerst auf Rang fünf, wurde aufgrund seiner Zeit aber in den zweiten Lauf am Sonntag gesetzt und dort Vierter. Nora Dormeyer und Yara Köder starteten im Zweier. Sie wurden auf der Langstrecke Fünfte und belegten tags darauf im dritten Lauf den zweiten Platz.

Bei der Sprint-Regatta in Marbach am vergangenen Wochenende fuhr der RVF sechs Siege und zwei zweite Plätze in elf Rennen auf der 500-Meter-Strecke ein. Erfolgreichster Starterin in Marbach war Nora Dormeyer, die an beiden Renntagen im Einer jeweils die Schnellste aller Läufe war. Zusammen mit Yara Köder gewann sie zudem an beiden Tagen den Doppelzweier – ebenfalls in der schnellsten Zeit aller Läufe. Jeweils mit Bestzeit an beiden Tagen dominierte auch Matthias Wolsfeld im Junioren-Einer B die Konkurrenz.

„Die Ergebnisse machen Hoffnung auf ein gutes Abschneiden bei der nächsten Kurzstrecken-Regatta in Bad Waldsee in knapp zwei Wochen“, sagte Trainer Jan Strempel.