Junge Frau wird am Flixbus trotz Ticket abgewiesen

Eine junge Frau aus Friedrichshafen ärgert sich: Sie wollte an Pfingstmontag mit dem Flixbus vom Stadtbahnhof nach München fahren. Doch erst hat der Bus über eine Stunde Verspätung und dann macht ihr der Busfahrer die Tür vor der Nase zu, weil sie nicht auf der Fahrgastliste steht. Das sei laut Flixbus zu Recht geschehen.

Die 18-jährige Häflerin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, wollte den Bus an dem Feiertag um 12.50 Uhr nach München nehmen. Doch der Bus kam nicht. „Die App von Flixbus zeigte an, dass der Bus sich gerade in Konstanz befindet“, sagt sie. Als der Bus dann um 13.50 Uhr kam, ließ der Busfahrer sie nicht rein. Er begründete das damit, dass sie nicht auf seiner Fahrgastliste stehe. „Ich habe ihm die App gezeigt und die Bezeichnung des Busses, was alles mit dem Ticket übereinstimmte. Der Fahrer hat die Diskussion abgebrochen und die Türe verschlossen“, sagt sie.

Daraufhin rief die junge Frau bei der Servicehotline von Flixbus an, wo sich die Mitarbeiter entschuldigten. „Sie haben mir gesagt, es sei der richtige Bus gewesen“, sagt die 18-Jährige. Kurzfristig entschloss sie sich dann trotzdem dazu, ein neues Ticket für einen Bus zu buchen, der um 14.40 Uhr mit 20-minütiger Verspätung vom Stadtbahnhof nach München abfuhr.

Flixbus bestätigt die Verspätung des Busses, den die 18-Jährige gebucht hatte. „Hierdurch überschnitt sich die Ankunft beziehungsweise Abfahrt ihrer gebuchten Fahrt durch die zuvor entstandene Verspätung von rund einer Stunde mit der Ankunft, beziehungsweise Abfahrt, eines weiteren – pünktlichen – Busses der gleichen Linie.

Mehr entdecken: Odyssee im Fernbus endet in Friedrichshafen

Dieser Bus erreichte die Haltestelle in Friedrichshafen auch vor dem verspäteten Bus der Fahrerin“, teilt das Unternehmen mit, das sich mehrere Tage mit der Presseanfrage beschäftigt hatte, um die Situation umfassend zu rekonstruieren. „Es ist davon auszugehen, dass die junge Frau unglücklicherweise aufgrund der früheren Ankunft des zweiten Busses sich an diesem einfand. Auf der Passagierliste war ihr Name jedoch nicht vorhanden, da sie für diese Fahrt mit diesem Bus kein Ticket gebucht hatte. Eine Mitnahme ohne gültiges Ticket war somit nicht möglich“, teilt Flixbus mit.

Mehr entdecken: Drogenschmuggel in Fernbussen wird zum Problem

Mehr entdecken: Bus fährt täglich von Sigmaringen nach Hamburg

Mehr entdecken: Fernbusse landen beim Flughafen

Mehr entdecken: Bahn zieht Fernbusse von Ravensburg ab