Julius Müller bekommt ein USA-Stipendium

Zehn Monate Highschool in den USA? Für den 16-jährigen Julius Müller aus Oberteuringen ist das ab August kein Traum mehr. Er hat ein Stipendium vom deutschen Bundestag bekommen.

Den Traum vom Highschool-Leben in den USA hat Julius Müller schon lange. Seit vier Jahren ist er ein großer Basketball-Fan von den Cleveland Cavaliers, hört Hip-Hop-Musik von J. Cole und Kendrick Lamar. Die Musik und der Sport – das war der Anfang von Julius’ Vorliebe für die USA.

Lange hat er nach Stipendien und anderen Möglichkeiten gesucht, um irgendwann als Schüler an einer amerikanischen Highschool lernen zu können. In einem Bericht der Schwäbischen Zeitung hat er dann vom parlamentarischen Patenschaftsprogramm gelesen, das vom deutschen Bundestag ins Leben gerufen wurde und einen Jugendaustausch zwischen den USA und Deutschland fördern will. Das Programm vergibt Stipendien an Schüler, die in den USA auf die Highschool gehen wollen.

Julius Müller erinnert sich zurück: „Ich habe mich noch am selben Tag, an dem ich von dem Stipendium erfahren habe, beworben. Das hat einfach perfekt gepasst.“

Junior-Botschafter

Kurze Zeit später kam in Julius’ Briefkasten eine Einladung zum Vorstellungsgespräch für das Stipendium an. Neben fünf anderen Schülern aus der Region musste er sich beim gemeinsamen Treffen beweisen. Neben seinen Englischkenntnissen war auch seine gesamte Persönlichkeit ein wichtiger Aspekt für die Auswahl: „Ich habe mich total gefreut, als ich für das Stipendium ausgewählt wurde“, schmunzelt Julius. Jetzt ist er ab August offiziell Junior-Botschafter für Deutschland in den USA. In welche Stadt Julius genau kommen wird, weiß er noch nicht. Sicher ist aber, dass er in einer Gastfamilie aufgenommen wird. Erst einen Monat vor Abreise wird Julius Müller Bescheid gesagt, wohin er kommt. „Wenn ich das weiß, werde ich mit meiner Gastfamilie im Voraus auf jeden Fall skypen, damit wir uns vor dem USA-Aufenthalt kennenlernen können“. Und was ist mit seiner Familie in Deutschland? „Meine Eltern waren ein bisschen überrascht, als ich mich dafür entschieden habe, in die USA zu gehen. Sie freuen sich aber natürlich für mich, dass es geklappt hat.“, sagt Julius Müller.

Reisefieber hat der 16-Jährige noch nicht. „Ich bin einfach gespannt, wie die Lebensweise dort ist. Ich glaube, die Gemeinschaft an der Highschool ist viel besser. Darauf freue ich mich.“