Julian Zenger: „Im Moment sind die Trümpfe eher bei uns“

Es ist immer noch das Spiel, auf das alle Augen der Volleyballinteressierten gerichtet sein werden. Wenn die Berlin Recycling Volleys am Mittwoch (20 Uhr/sporttotal.tv) zum Pokal-Viertelfinale in der ZF-Arena antreten, ist das wie ein vorgezogenes Finale. Seit Jahren begegnen sich die Berliner und die Friedrichshafener regelmäßig in den Endspielen um die nationalen Titel. In diesem Jahr wird es einer von beiden nicht ins Pokalfinale schaffen. Julian Zenger hofft, dass das der VfB Friedrichshafen sein wird. Zwar stammt Zenger aus Muthmannshofen bei Leutkirch im Allgäu, seit diesem Sommer steht der 22-jährige Libero aber bei den Berlinern unter Vertrag – und ist stark in die Saison gestartet. Theresa Gnann hat mit dem Nationalspieler gesprochen.

Julian Zenger, wie gefällt es Ihnen in Berlin?

Super! Die Mannschaft ist cool, die Stadt passt auch. Meine Entscheidung, nach Berlin zu kommen, habe ich bisher nicht bereut und ich denke auch, dass ich sie in Zukunft nicht bereuen werde.

Sportlich könnte es ja fast nicht besser laufen. Berlin führt – mit einem Spiel mehr als Verfolger Friedrichshafen – die Bundesliga-Tabelle an und hat jedes Spiel gewonnen.

Stimmt. Wir können gerade ganz zufrieden sein. Klar, wir hatten jetzt auch noch nicht so das übermäßige Programm, aber jetzt grad in der letzten Woche hatten wir mit Lüneburg und Düren zwei gute Gegner und dabei ein gutes Spiel gezeigt. Da kann man schon zufrieden sein.

Nicht zuletzt im Supercup gegen Friedrichshafen hat Berlin seine Stärke bewiesen. Friedrichshafen hatte beim 3:0 kaum eine Chance. Können sich die Berliner dieses Jahr nur selbst schlagen?

Ich denke schon, dass wir im Moment von allen Mannschaften am stärksten drauf sind. Ich denke aber auch, dass sich im Laufe der Saison noch andere Teams verbessern. Die Saison läuft ja erst einen Monat. Aber wenn wir unser Spiel durchziehen und bei 100 Prozent sind, könnte es diese Saison ganz gut für uns laufen.

Gute vier Wochen nach dem Supercup geht es am Mittwoch wieder gegen Friedrichshafen. Was erwarten Sie diesmal?

Das wird auf jeden Fall enger als im Supercup. Friedrichshafen hat im Sommer das Team fast komplett neu zusammengestellt. Die haben erfahrene Leute eingekauft, erfahrene Leute gehalten und mit Michael Warm und Patrick Steuerwald ein gutes Trainerduo geholt. Seit dem Supercup hatten sie ein bisschen Zeit zusammenzufinden. Es wird am Mittwoch auf jeden Fall eine andere Mannschaft gegen uns spielen. Ich denke aber, wenn wir unser Spiel durchziehen, können wir relativ optimistisch sein.

Was haben Sie gedacht, als bei der Pokalauslosung Friedrichshafen gezogen wurde?

Ich finde das Los eigentlich ganz okay. Klar, hätten wir lieber ein Heimspiel gehabt. Im Pokal freut sich jeder, wenn er daheim spielen darf. Aber es passt schon. Wenn du Pokalsieger werden willst, musst du irgendwann auch gegen Teams wie Friedrichshafen gewinnen. Und ich denke, im Moment sind die Trümpfe eher bei uns.

Sie sind in der Nähe von Leutkirch aufgewachsen, haben viele Jahre in Friedrichshafen gespielt. Wie fühlt es sich an, an den See zurückzukommen?

Das ist schon ein bisschen anders. Ich kenn mich da gut aus, kenn natürlich ein paar mehr Leute als anderswo. Meine Familie wird auch in der Halle sein. Aber am Ende ist es doch ein Spiel wie jedes andere. Ich gehe zumindest nicht mit einer anderen Einstellung ins Spiel, nur weil es in Friedrichshafen stattfindet.

Sie waren zwölf, als Sie in Leutkirch mit dem Volleyballspielen angefangen haben. Beinahe wären Sie aber Fußballer geworden ...

Stimmt, ich habe relativ lange noch Fußball gespielt. Mit 14 oder 15 haben sich dann die Spieltage überschnitten. Da musste ich eine Entscheidung treffen. Volleyball war dann leistungsmäßig ein bisschen besser für mich, deshalb habe ich mich dafür entschieden. Und bisher bin ich auch ganz zufrieden damit, wie es so gelaufen ist.

Sie gelten als einer der talentiertesten Volleyballspieler Deutschlands, sind Stammlibero in der Nationalmannschaft und auch in Berlin Chef der Abwehr – als jüngster Spieler des gesamten Teams. Wo sehen Sie selbst ihre Stärken?

Ich versuche immer Energie ins Spiel zu bringen, habe meine Nerven ganz gut im Griff und werde nicht so schnell nervös. Ich rege mich nicht so schnell auf, lasse mich nicht so schnell ablenken.

Können Sie sich vorstellen, irgendwann mal wieder in Friedrichshafen, wo Sie in der Jugend waren, zu spielen?

Keine Ahnung. Das kann ich jetzt wirklich nicht sagen. Das wird die Zukunft zeigen. Zurzeit habe ich das sicher nicht auf dem Schirm.

Reicht die Zeit um das Spiel am Mittwoch für einen kurzen Heimatbesuch?

Wir fliegen zwar erst am nächsten Tag zurück, aber ich werde abends wohl in Friedrichshafen bleiben. Vielleicht treffe ich mich noch mit ein paar Freunden. Bis nach Hause zu meinen Eltern zu fahren, lohnt sich aber zeitlich nicht. Das schaffe ich leider nur so zwei-, dreimal im Jahr.