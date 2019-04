Der Kunstverein Friedrichshafen muss einen neuen Kurator suchen. Sein bisheriger, Julian Denzler, hat am 1. April eine Sechzig-Prozent-Stelle als Kurator für Gegenwartskunst am Schaffhauser Museum zu Allerheiligen angetreten. Julian Denzler ersetzt dort die bisherige Kuratorin Jennifer Burkard. Ersetzte sich gegen 65 Bewerber durch.

„Mein Ende im Kunstverein Friedrichshafen ist nicht genau terminiert“, sagt Julian Denzler auf Anfrage der SZ. „Mit dem Vorstand ist vereinbart, dass ich den Übergang mit begleiten werde. Wie lange das genau dauern wird, ist unklar.“ Dieser Abmachung werde er auf jeden Fall nachkommen und auch das Jahresprogramm des Kunstvereins bis Ende 2019 betreuen. Julian Denzler stammt aus Tettnang und war seit Oktober 2016 Kuratur des Kunstvereins Friedrichshafen.

Julian Dezler ist Kurator und Kunstvermittler. Nach seinem Bachelorstudium der Kunst- und Kulturwissenschaft an der Universität Bremen und einem Studienaufenthalt an der Universität Bologna absolvierte er einen Masterstudiengang in „Ausstellen und Vermitteln“ an der Zürcher Hochschule der Künste mit einer Abschlussarbeit zum Thema „Handlungsfeld Kunstmuseum. Eine interdisziplinäre Analyse.“

Julian Denzler war für das Museum der Kulturen Basel, das Kunsthaus Bregenz und das Atelier Hermann Haller Zürich tätig. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen in der Förderung junger Kunstschaffender, der Auseinandersetzung mit neuen Ausstellungsformaten sowie den Schnittfeldern zwischen Darstellender und Bildender Kunst.