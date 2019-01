Getrennte Wege nach mehr als fünf gemeinsamen Jahren im Sand: Die beiden Beachvolleyballerinnen Julia Sude und Chantal Laboreur spielen ab sofort nicht mehr zusammen. Laut Pressemitteilung wird die Blockspezialistin Sude neue Partnerin von Karla Borger, deren bisherige Partnerin Margareta Kozuch in Hamburg an der Seite von Laura Ludwig das Erbe von Kira Walkenhorst antritt.

Es ist ein ungeschriebenes Gesetz, dass sich vor Beginn einer Olympia-Qualifikationsphase im Beachvolleyball einiges verändert, alte Paarungen ihre Zusammenarbeit beenden und neue Duette sich finden. Zumindest in der erfolgsverwöhnten deutschen Szene waren die Einschnitte allerdings noch nie so groß wie jetzt – und zudem noch nicht so spät wie jetzt. Hatte doch die Qualifikationsphase für Tokio 2020 bereits im September begonnen.

Nach acht gemeinsamen Goldmedaillen auf der FIVB World Tour, einem Sturmlauf für Olympia 2016, als lediglich die nationale Quote den Start in Rio verwehrte, nach zahlreichen internationalen Podestplätzen und dem vorübergehenden Weltranglistenplatz eins im vergangenen Sommer spielen Julia Sude und Chantal Laboureur nicht mehr zusammen. „Ich habe in unserem Team nicht die Weiterentwicklung gesehen, die ich mir für die bevorstehende Qualifikation der Olympischen Spiele vorgenommen habe. Deshalb habe ich den Entschluss gefasst, das Ziel Olympia-Qualifikation mit Karla Borger ins Visier zu nehmen“, sagt Sude, die sich bei ihrer Ex-Teamkollegin „für die gemeinsamen und erfolgreichen Jahre“ bedankt und sich „auf die neue Herausforderung mit Karla“ freue.

Chantal Laboureur, Beachvolleyballerin des Jahres 2018, steht durch den Entschluss von Sude im Moment ohne Partnerin da. „Mir hat es logischerweise den Boden unter den Füßen weggezogen, als Julia mir vor wenigen Tagen ihre Entscheidung mitgeteilt hat. Ich kann den Entschluss zur Trennung nicht wirklich nachvollziehen. Meiner Meinung nach hatten wir ein großes Potenzial, gemeinsame Top-Ergebnisse bei der diesjährigen Heim-WM und den Olympischen Spielen 2020 zu erzielen“, sagt die in Friedrichshafen geborene Sportlerin, die an ihrem 29. Geburtstag von der Nachricht erfuhr. „Das kam alles sehr plötzlich. Ich werde mir intensive Gedanken machen, wie ich mich weiter aufstelle. Wer mich kennt, weiß, ich bin eine Kämpferin. Ich werde nicht so einfach den Traum von den Olympischen Spielen aufgeben.“